Подарок собственными руками – рецепт клубничного тирамису
1 июня 2023, 10:40Читати новину українською
Источник:Валентина Гордун
В сезон клубники грех не приготовить популярный итальянский десерт, но с ягодами. У нас есть интересный рецепт.
Клубничное тирамису – отличный вариант не только для подарка в праздничный день, но и для чаепития с родными или друзьями. Такой десерт невероятно нежный, воздушный, сладкий и ароматный.
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Рецепт тирамису с клубникой
- Время: 2 часа
- Порции: 8
– 2 упаковки печенья савоярди;
– клубника.
Крем:
– 250 граммов 33% сливок;
– 250 граммов крем-сыра;
– 150 граммов сахара.
Джем:
– 50 граммов воды;
– 3 столовые ложки джема;
– 3 штуки клубники.
Приготовление:
- Для пропитки взбиваем все ингредиенты для джема.
- Для крема взбиваем сливки до загущения, добавляем остальные ингредиенты и перебиваем миксером.
- Часть клубники нарезаем мелкими кубиками.
Клубничное тирамису / Фото Tatyanas every day food
- Печенье нарезаем так, чтобы одна сторона была ровной и выкладываем в форму, формируя бортики. На дно кладем целое печенье и в щелочки крошки печенья.
- Пропитываем все джемом и сверху выкладываем клубнику и слой крема. Затем снова печенье, джем, клубника, крем. И по желанию сверху украсьте еще фруктами.
- Отправляем торт в холодильник для стабилизации крема.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить клубничный холодный торт по нашему. рецептом.