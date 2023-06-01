Полуничне тирамісу – відмінний варіант не тільки для подарунка у святковий день, а й для чаювання з рідними чи друзями. Такий десерт неймовірно ніжний, повітряний, вміру солодкий та ароматний.
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Рецепт тирамісу з полуницею
- Час: 2 години
- Порції: 8
Приготування:
- Для просочування збиваємо всі інгредієнти для джему.
- Для крему збиваємо вершки до загущення, додаємо решту інгредієнтів та перебиваємо міксером.
- Частину полуниці нарізаємо дрібненькими кубиками.
Полуничне тирамісу / Фото Tatyanas every day food
- Печиво нарізаємо так, щоб одна сторона була рівною та викладаємо у форму, формуючи бортики. На дно кладемо ціле печиво та в щілинки крихти печива.
- Просочуємо все джемом та зверху викладаємо полуницю та шар крему. Потім знову печиво, джем, полуниця, крем. Та за бажанням зверху прикрасьте ще фруктами.
- Відправляємо торт в холодильник для стабілізації крему.
Смачного!