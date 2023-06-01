Полуничне тирамісу – відмінний варіант не тільки для подарунка у святковий день, а й для чаювання з рідними чи друзями. Такий десерт неймовірно ніжний, повітряний, вміру солодкий та ароматний.

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Рецепт тирамісу з полуницею

Час: 2 години

2 години Порції: 8

Інгредієнти:

– 2 упаковки печиво савоярді;

– полуниця.

Крем:

– 250 грамів 33% вершків;

– 250 грамів крем-сиру;

– 150 грамів цукру.

Джем:

– 50 грамів води;

– 3 столові ложки джему;

– 3 штуки полуниці.

Приготування:

Для просочування збиваємо всі інгредієнти для джему.

Для крему збиваємо вершки до загущення, додаємо решту інгредієнтів та перебиваємо міксером.

Частину полуниці нарізаємо дрібненькими кубиками.



Полуничне тирамісу / Фото Tatyanas every day food

Печиво нарізаємо так, щоб одна сторона була рівною та викладаємо у форму, формуючи бортики. На дно кладемо ціле печиво та в щілинки крихти печива.

Просочуємо все джемом та зверху викладаємо полуницю та шар крему. Потім знову печиво, джем, полуниця, крем. Та за бажанням зверху прикрасьте ще фруктами.

Відправляємо торт в холодильник для стабілізації крему.

Смачного!

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