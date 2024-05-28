Итальянский клубничный торт: простой рецепт изысканного десерта
28 мая 2024, 18:59Читати новину українською
Источник:Ricette Fatte In Casa
Вкусная выпечка не обязательно должна быть сложной в приготовлении. В частности, вы можете очень просто испечь этот итальянский клубничный торт.
Бисквит получится очень пышным. Крем придаст невероятной нежности.
Будет вкусно Как у бабушки: готовим роскошные вареники с вишнями и клубникой
Итальянский клубничный торт
- Время: 1 час
- Порций: 8
– 2 яйца;
– 100 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 100 граммов подсолнечного масла;
– 100 граммов молока 2,5%;
– 180 граммов муки;
– 12 граммов разрыхлителя;
– 10 граммов сливочного масла;
– 20 граммов миндальных хлопьев.
Для крема:
– 30 граммов молока 3,2%;
– 50 граммов сахара;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;
– 1 столовая ложка муки.
Для клубничной глазури:
– 400 граммов клубники;
– 50 граммов сахара;
– 100 граммов воды;
– 2 столовые ложки кукурузного крахмала.
Приготовление:
- Для теста яйца взбейте с обычным и ванильным сахаром до пышности. Налейте подсолнечное масло и молоко, продолжая взбивать. Добавьте просеянную с разрыхлителем муку и перемешайте до однородности.
- Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, посыпьте мукой, вылейте тесто и разровняйте. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
- Для начинки молоко налейте в сотейник, добавьте сахар, крахмал, муку и грейте, тщательно взбивая венчиком. Когда масса загустеет, вылейте ее на готовый бисквит.
- Клубнику перебейте блендером в пюре. Вылейте в сотейник, добавьте сахар, воду, крахмал и перемешайте до однородности. Прогревайте ее, все время перемешивая, до густоты.
- Полейте клубничной глазурью торт. Лопаткой равномерно распределите смесь по торту. Сверху посыпьте миндальными хлопьями.