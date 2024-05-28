Бісквіт вийде дуже пишним. Крем додасть неймовірної ніжності.

Буде смачно Як у бабусі: готуємо розкішні вареники з вишнями та полуницею

Італійський полуничний торт

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Для тіста яйця збийте зі звичайним і ванільним цукром до пишності. Налийте олію і молоко, продовжуючи збивати. Додайте просіяне з розпушувачем борошно і перемішайте до однорідності.
  2. Форму для випікання змастіть маслом, посипте борошном, вилийте тісто і розрівняйте. Відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
  3. Для начинки молоко налийте у сотейник, додайте цукор, крохмаль, борошно і грійте, ретельно збиваючи вінчиком. Коли маса загусне, вилийте її на готовий бісквіт.
  4. Полуницю перебийте блендером у пюре. Вилийте в сотейник, додайте цукор, воду, крохмаль і перемішайте до однорідності. Прогрівайте її, весь час перемішуючи, до густоти.
  5. Полийте полуничною глазур'ю торт. Лопаткою рівномірно розподіліть суміш по торту. Зверху посипте мигдалевими пластівцями.