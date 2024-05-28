Бісквіт вийде дуже пишним. Крем додасть неймовірної ніжності.
Буде смачно Як у бабусі: готуємо розкішні вареники з вишнями та полуницею
Італійський полуничний торт
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Приготування:
- Для тіста яйця збийте зі звичайним і ванільним цукром до пишності. Налийте олію і молоко, продовжуючи збивати. Додайте просіяне з розпушувачем борошно і перемішайте до однорідності.
- Форму для випікання змастіть маслом, посипте борошном, вилийте тісто і розрівняйте. Відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
- Для начинки молоко налийте у сотейник, додайте цукор, крохмаль, борошно і грійте, ретельно збиваючи вінчиком. Коли маса загусне, вилийте її на готовий бісквіт.
- Полуницю перебийте блендером у пюре. Вилийте в сотейник, додайте цукор, воду, крохмаль і перемішайте до однорідності. Прогрівайте її, весь час перемішуючи, до густоти.
- Полийте полуничною глазур'ю торт. Лопаткою рівномірно розподіліть суміш по торту. Зверху посипте мигдалевими пластівцями.