Полуниця в сиропі проста в приготуванні, а також є чудовим додатком до десертів. Зробіть вдосталь запасу, бо захочеться ще і ще!

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Полуниця у сиропі на зиму

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Полуницю промийте, видаліть плодоніжки та розкладіть по банках.
  2. Закип'ятіть воду і розчиніть в ній цукор.
  3. Полуницю слід залити гарячим сиропом і відразу закрити ошпареними кришками.
  4. Пастеризуйте 10 хвилин.
  5. Дістаньте банки, переверніть догори дном і дайте охолонути.