Полуниця в сиропі проста в приготуванні, а також є чудовим додатком до десертів. Зробіть вдосталь запасу, бо захочеться ще і ще!
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Полуниця у сиропі на зиму
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Полуницю промийте, видаліть плодоніжки та розкладіть по банках.
- Закип'ятіть воду і розчиніть в ній цукор.
- Полуницю слід залити гарячим сиропом і відразу закрити ошпареними кришками.
- Пастеризуйте 10 хвилин.
- Дістаньте банки, переверніть догори дном і дайте охолонути.