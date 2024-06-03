Клубника в собственном соку: незаменимый рецепт на зиму
3 июня 2024, 06:37Читати новину українською
Источник:Beszamel
Клубника в сиропе – отличный способ сохранить вкус и аромат фруктов на зиму. Ее можно добавлять к блинам, панкейкам и даже к чаю.
Клубника в сиропе проста в приготовлении, а также является отличным дополнением к десертам. Сделайте достаточно запаса, потому что захочется еще и еще!
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Клубника в сиропе на зиму в сиропе на зиму
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 2 килограмма клубники;
– 1 килограмм сахара;
– 2 стакана воды.
Приготовление:
- Клубнику промойте, удалите плодоножки и разложите по банкам.
- Вскипятите воду и растворите в ней сахар.
- Клубнику следует залить горячим сиропом и сразу закрыть ошпаренными крышками.
- Пастеризуйте 10 минут.
- Достаньте банки, переверните вверх дном и дайте остыть.