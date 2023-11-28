Такой кофе вы еще не пили: рецепт оригинального напитка с апельсином
28 ноября 2023, 10:46Читати новину українською
Источник:Coffeerecept
Попробуйте поэкспериментировать с кофе, чтобы сделать его вкус еще более насыщенным. В частности можно добавить апельсин, цитрусовые нотки которого лишь украсят любимый напиток.
Этот оригинальный охлажденный напиток подойдет как для легкого отдыха среди рабочего дня, так и для угощения гостей на вечеринке. Кроме своего замечательного вкуса, кофе подарит еще и бодрость.
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Кофе с апельсином – пошаговый рецепт
- Время: 25 минут
- Порций: 2
– 200 – 250 миллилитров воды;
– 2 чайные ложки молотого кофе;
– 2 столовые ложки свежевыжатого апельсинового сока;
– сливки по вкусу;
– 1 апельсин;
– сахар по вкусу.
Апельсин прекрасно подходит к кофе / Фото Unsplash
Приготовление:
- Приготовьте кофе в турке. В готовый напиток добавьте сахар и поставьте его остывать.
- Снимите с апельсина цедру и мелко ее нашинкуйте. Сам апельсин нарежьте на кружочки – по одному на каждую кофейную порцию.
- Взбейте небольшое количество сливок с сахаром. Если хотите, можете взять готовые взбитые сливки.
- Чашки наполовину наполните холодным сладким кофе. Затем добавьте несколько столовых ложек свежевыжатого апельсинового сока и перемешайте.
- Сверху на готовый напиток выложите взбитые сливки, а на них половинки апельсиновых кружочков и нарезанную цедру.