Такой кофе вы еще не пили: рецепт оригинального напитка с апельсином

Этот оригинальный охлажденный напиток подойдет как для легкого отдыха среди рабочего дня, так и для угощения гостей на вечеринке. Кроме своего замечательного вкуса, кофе подарит еще и бодрость.

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Кофе с апельсином – пошаговый рецепт

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 – 250 миллилитров воды;

– 2 чайные ложки молотого кофе;

– 2 столовые ложки свежевыжатого апельсинового сока;

– сливки по вкусу;

– 1 апельсин;

– сахар по вкусу.



Апельсин прекрасно подходит к кофе / Фото Unsplash

Приготовление:

Приготовьте кофе в турке. В готовый напиток добавьте сахар и поставьте его остывать. Снимите с апельсина цедру и мелко ее нашинкуйте. Сам апельсин нарежьте на кружочки – по одному на каждую кофейную порцию. Взбейте небольшое количество сливок с сахаром. Если хотите, можете взять готовые взбитые сливки. Чашки наполовину наполните холодным сладким кофе. Затем добавьте несколько столовых ложек свежевыжатого апельсинового сока и перемешайте. Сверху на готовый напиток выложите взбитые сливки, а на них половинки апельсиновых кружочков и нарезанную цедру.

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