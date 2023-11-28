Такой кофе вы еще не пили: рецепт оригинального напитка с апельсином

Этот оригинальный охлажденный напиток подойдет как для легкого отдыха среди рабочего дня, так и для угощения гостей на вечеринке. Кроме своего замечательного вкуса, кофе подарит еще и бодрость.
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Кофе с апельсином – пошаговый рецепт
- Время: 25 минут
- Порций: 2
Апельсин прекрасно подходит к кофе / Фото Unsplash
Приготовление:
- Приготовьте кофе в турке. В готовый напиток добавьте сахар и поставьте его остывать.
- Снимите с апельсина цедру и мелко ее нашинкуйте. Сам апельсин нарежьте на кружочки – по одному на каждую кофейную порцию.
- Взбейте небольшое количество сливок с сахаром. Если хотите, можете взять готовые взбитые сливки.
- Чашки наполовину наполните холодным сладким кофе. Затем добавьте несколько столовых ложек свежевыжатого апельсинового сока и перемешайте.
- Сверху на готовый напиток выложите взбитые сливки, а на них половинки апельсиновых кружочков и нарезанную цедру.