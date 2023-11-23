Корица является одной из самых распространенных специй, которую добавляют в кофе. Она придает напитку насыщенный и изящный вкус, а также смягчает естественную горечь кофе, делая его более мягкой.
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Классический кофе с корицей
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Приготовление:
- Сначала нужно прогреть молотый кофе. Для этого в сухую турку засыпьте корицу, сахар, кофе и поставьте на небольшой огонь.
- После того как смесь хорошо прогрелась, добавьте воду и подождите до поднятия кофейной пенки к краям турки. После этого снимите напиток с плиты.
- Чтобы кофе получился крепче, процедуру можно повторить еще 1 – 2 раза.
Кофе с корицей и молоком
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Приготовление:
- Вскипятите молоко с палочкой корицы. Дайте ему покипеть в течение 5 минут, чтобы оно впитало вкус.
- Приготовьте кофе в турке или кофеварке, перелейте его в чашку на 2 трети ее объема.
- Добавьте коричное молоко.
Корица придаст кофе невероятный аромат / Фото Unsplash
Кофе с корицей и шоколадом
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Приготовление:
- В предварительно сваренный и процеженный кофе добавьте сахар и перемешайте.
- Растопленный шоколад также влейте в чашку.
- Сверху поместите сливки, на которые посыпьте молотую корицу.