Корица является одной из самых распространенных специй, которую добавляют в кофе. Она придает напитку насыщенный и изящный вкус, а также смягчает естественную горечь кофе, делая его более мягкой.

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Классический кофе с корицей

  • Время: 10 минут
  • Порций: 1

Приготовление:

  1. Сначала нужно прогреть молотый кофе. Для этого в сухую турку засыпьте корицу, сахар, кофе и поставьте на небольшой огонь.
  2. После того как смесь хорошо прогрелась, добавьте воду и подождите до поднятия кофейной пенки к краям турки. После этого снимите напиток с плиты.
  3. Чтобы кофе получился крепче, процедуру можно повторить еще 1 – 2 раза.

Кофе с корицей и молоком

  • Время: 10 минут
  • Порций: 1

Приготовление:

  1. Вскипятите молоко с палочкой корицы. Дайте ему покипеть в течение 5 минут, чтобы оно впитало вкус.
  2. Приготовьте кофе в турке или кофеварке, перелейте его в чашку на 2 трети ее объема.
  3. Добавьте коричное молоко.

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Корица придаст кофе невероятный аромат / Фото Unsplash

Кофе с корицей и шоколадом

  • Время: 10 минут
  • Порций: 1

Приготовление:

  1. В предварительно сваренный и процеженный кофе добавьте сахар и перемешайте.
  2. Растопленный шоколад также влейте в чашку.
  3. Сверху поместите сливки, на которые посыпьте молотую корицу.