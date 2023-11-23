Корица является одной из самых распространенных специй, которую добавляют в кофе. Она придает напитку насыщенный и изящный вкус, а также смягчает естественную горечь кофе, делая его более мягкой.

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Классический кофе с корицей

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 1 чайная ложка молотого кофе;

– половина чайной ложки корицы;

– сахар по вкусу;

– 120 миллилитров воды.

Приготовление:

Сначала нужно прогреть молотый кофе. Для этого в сухую турку засыпьте корицу, сахар, кофе и поставьте на небольшой огонь. После того как смесь хорошо прогрелась, добавьте воду и подождите до поднятия кофейной пенки к краям турки. После этого снимите напиток с плиты. Чтобы кофе получился крепче, процедуру можно повторить еще 1 – 2 раза.

Кофе с корицей и молоком

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 1 чайная ложка молотого кофе;

– 1 палочка корицы;

– 120 миллилитров молока;

– сахар по вкусу;

– 120 миллилитров воды.

Приготовление:

Вскипятите молоко с палочкой корицы. Дайте ему покипеть в течение 5 минут, чтобы оно впитало вкус. Приготовьте кофе в турке или кофеварке, перелейте его в чашку на 2 трети ее объема. Добавьте коричное молоко.



Корица придаст кофе невероятный аромат / Фото Unsplash

Кофе с корицей и шоколадом

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 125 миллилитров черного кофе;

– щепотка молотой корицы;

– 10 граммов шоколада;

– половина чайной ложки сливок;

– сахар по вкусу.

Приготовление:

В предварительно сваренный и процеженный кофе добавьте сахар и перемешайте. Растопленный шоколад также влейте в чашку. Сверху поместите сливки, на которые посыпьте молотую корицу.

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