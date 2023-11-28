Таку каву ви ще не пили: рецепт оригінального напою з апельсином

Цей оригінальний охолоджений напій підійде як для легкого відпочинку посеред робочого дня, так і для частування гостей на вечірці. Крім свого чудового смаку, кава подарує ще й бадьорість.
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Кава з апельсином – покроковий рецепт
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
Апельсин чудово смакує з кавою / Фото Unsplash
Приготування:
- Приготуйте каву в турці. В готовий напій додайте цукор і поставте його остигати.
- Зніміть з апельсина цедру і дрібненько її наріжте. Сам апельсин наріжте на кружечки – по одному на кожну кавову порцію.
- Збийте невелику кількість вершків з цукром. Якщо хочете, можете взяти готові збиті вершки.
- Чашки наполовину наповніть холодною солодкою кавою. Потім додайте кілька столових ложок свіжого апельсинового соку та перемішайте.
- Зверху на готовий напій викладіть збиті вершки, а на них – половинки апельсинових кружечків і нарізану цедру.