Таку каву ви ще не пили: рецепт оригінального напою з апельсином

Цей оригінальний охолоджений напій підійде як для легкого відпочинку посеред робочого дня, так і для частування гостей на вечірці. Крім свого чудового смаку, кава подарує ще й бадьорість.

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Кава з апельсином – покроковий рецепт

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 – 250 мілілітрів води;

– 2 чайні ложки меленої кави;

– 2 столові ложки свіжовичавленого апельсинового соку;

– вершки до смаку;

– 1 апельсин;

– цукор до смаку.



Апельсин чудово смакує з кавою / Фото Unsplash

Приготування:

Приготуйте каву в турці. В готовий напій додайте цукор і поставте його остигати. Зніміть з апельсина цедру і дрібненько її наріжте. Сам апельсин наріжте на кружечки – по одному на кожну кавову порцію. Збийте невелику кількість вершків з цукром. Якщо хочете, можете взяти готові збиті вершки. Чашки наполовину наповніть холодною солодкою кавою. Потім додайте кілька столових ложок свіжого апельсинового соку та перемішайте. Зверху на готовий напій викладіть збиті вершки, а на них – половинки апельсинових кружечків і нарізану цедру.

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