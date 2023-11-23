Кориця є однією з найпоширеніших спецій, яку додають у каву. Вона надає напою насиченого і витонченого смаку, а також пом'якшує природну гіркоту кави, роблячи її більш м'якою.

Гарна ідея для вечері Готуємо смачні та соковиті курячі котлети: 3 рецепти, які вразять усю родину

Класична кава з корицею

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1

Приготування:

  1. Спочатку потрібно прогріти мелену каву. Для цього в суху турку засипте корицю, цукор, каву і поставте на маленький вогонь.
  2. Після того, як суміш добре прогрілася, додайте воду і почекайте до підняття кавової пінки до країв турки. Після цього зніміть напій з плити.
  3. Щоб кава вийшла міцнішою, процедуру можна повторити ще 1 – 2 рази.

Кава з корицею і молоком

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1

Приготування:

  1. Закип'ятіть молоко з паличкою кориці. Дайте йому покипіти протягом 5 хвилин, щоб воно ввібрало смак.
  2. Приготуйте каву в турці або кавоварці, перелийте її в чашку на 2 третини її об'єму.
  3. Додайте коричне молоко.

Кава з корицею у четвер: найкращі рецепти напою, що приносить гроші
Кориця додасть каві неймовірного аромату / Фото Unsplash

Кава з корицею і шоколадом

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1

Приготування:

  1. У заздалегідь зварену та проціджену каву додайте цукор і перемішайте.
  2. Розтоплений шоколад також влийте до чашки.
  3. Зверху помістіть вершки, на які посипте мелену корицю.