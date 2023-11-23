Кава з корицею у четвер: найкращі рецепти напою, що приносить гроші

Кориця є однією з найпоширеніших спецій, яку додають у каву. Вона надає напою насиченого і витонченого смаку, а також пом'якшує природну гіркоту кави, роблячи її більш м'якою.

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Класична кава з корицею

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 1 чайна ложка меленої кави;

– половина чайної ложки кориці;

– цукор до смаку;

– 120 мілілітрів води.

Приготування:

Спочатку потрібно прогріти мелену каву. Для цього в суху турку засипте корицю, цукор, каву і поставте на маленький вогонь. Після того, як суміш добре прогрілася, додайте воду і почекайте до підняття кавової пінки до країв турки. Після цього зніміть напій з плити. Щоб кава вийшла міцнішою, процедуру можна повторити ще 1 – 2 рази.

Кава з корицею і молоком

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 1 чайна ложка меленої кави;

– 1 паличка кориці;

– 120 мілілітрів молока;

– цукор до смаку;

– 120 мілілітрів води.

Приготування:

Закип'ятіть молоко з паличкою кориці. Дайте йому покипіти протягом 5 хвилин, щоб воно ввібрало смак. Приготуйте каву в турці або кавоварці, перелийте її в чашку на 2 третини її об'єму. Додайте коричне молоко.



Кориця додасть каві неймовірного аромату / Фото Unsplash

Кава з корицею і шоколадом

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 125 мілілітрів чорної кави;

– дрібка меленої кориці;

– 10 грамів шоколаду;

– половина чайної ложки вершків;

– цукор до смаку.

Приготування:

У заздалегідь зварену та проціджену каву додайте цукор і перемішайте. Розтоплений шоколад також влийте до чашки. Зверху помістіть вершки, на які посипте мелену корицю.

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