Кава з корицею у четвер: найкращі рецепти напою, що приносить гроші

Кориця є однією з найпоширеніших спецій, яку додають у каву. Вона надає напою насиченого і витонченого смаку, а також пом'якшує природну гіркоту кави, роблячи її більш м'якою.
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Класична кава з корицею
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Приготування:
- Спочатку потрібно прогріти мелену каву. Для цього в суху турку засипте корицю, цукор, каву і поставте на маленький вогонь.
- Після того, як суміш добре прогрілася, додайте воду і почекайте до підняття кавової пінки до країв турки. Після цього зніміть напій з плити.
- Щоб кава вийшла міцнішою, процедуру можна повторити ще 1 – 2 рази.
Кава з корицею і молоком
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Приготування:
- Закип'ятіть молоко з паличкою кориці. Дайте йому покипіти протягом 5 хвилин, щоб воно ввібрало смак.
- Приготуйте каву в турці або кавоварці, перелийте її в чашку на 2 третини її об'єму.
- Додайте коричне молоко.
Кориця додасть каві неймовірного аромату / Фото Unsplash
Кава з корицею і шоколадом
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Приготування:
- У заздалегідь зварену та проціджену каву додайте цукор і перемішайте.
- Розтоплений шоколад також влийте до чашки.
- Зверху помістіть вершки, на які посипте мелену корицю.