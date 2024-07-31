Дети и взрослые организуют тематические вечеринки, читают любимые отрывки из книг и наслаждаются магическими блюдами, что упоминаются в фильмах, информирует Вкусно 24. Стол, накрытый удивительными блюдами, которые описаны в книгах, создает особое настроение и приносит радость всем участникам праздника.

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Волшебный мир Гарри Поттера: магические блюда

Читая книги или просматривая фильмы о Гарри Поттере, невозможно не обратить внимание на разнообразные блюда, которыми лакомятся герои. Одним из самых известных является торт, который приготовил Хагрид для Гарри на его одиннадцатый День рождения. Этот торт был простым шоколадным бисквитом с розовой глазурью и надписью "Happy Birthday Harry".

Особый торт на праздник / Скрин из фильма

Еще одним популярным блюдом являются шоколадные лягушки – сладости в форме лягушек, которые имеют магическую способность на несколько секунд оживать. Они также содержат коллекционные карточки с известными колдунами и ведьмами. Пастуший пирог, который часто подают в Хогвартсе, является традиционным британским блюдом с мясным фаршем, овощами и картофельным пюре.

Маслопиво – особый напиток с ароматом ирисок, который смакуют ученики Хогвартса во время визитов в Хогсмид. Другим интересным блюдом является "Трели из Черного леса" – десерт со взбитыми сливками и шоколадом, который подают на праздники. Каждое из этих блюд имеет свою магическую привлекательность и добавляет магическому миру своего особого шарма.

Рецепт маслопива

Время: 20 минут

20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– половина стакана газированной воды;

– 70 – 100 грамм пломбира обычного;

– 30 миллилитров сливок (33%);

– 9 – 10 штук ирисок;

– пол чайной ложки кардамона и корицы;

– взбитые сливки и сироп для украшения – на свой вкус.

Приготовление:

Влейте сливки в небольшую посудину, добавьте кардамон, ириски и корицу. Доведите смесь до однородной консистенции на маленьком огне, постоянно помешивая. Оставьте основу остывать, а потом добавьте мороженое и хорошо взбейте все блендером. Наполните половину стакана полученной смесью, добавьте охлажденную газированную воду и хорошо перемешайте. Украсьте сливками и сиропом.

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