Это простой способ приготовить что-то вкусное, не тратя много времени и денег. Выполнение этого блюда можно даже поручить ребенку.

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Намазка на хлеб

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Натрите сыр на мелкой терке.
  2. Мелко нарежьте укроп и смешайте с сыром.
  3. Натрите огурец и добавьте к смеси.
  4. Пропустите чеснок через пресс и добавьте.
  5. Заправьте майонезом и тщательно перемешайте.
  6. Подсушите батон на сухой сковороде, намажьте и подайте.