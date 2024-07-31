Діти та дорослі організовують тематичні вечірки, читають улюблені уривки з книг та насолоджуються магічними стравами, що згадуються у фільмах, інформує Смачно 24. Стіл, накритий дивовижними стравами, які описані у книжках, створює особливий настрій та приносить радість усім учасникам свята.

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Чарівний світ Гаррі Поттера: магічні страви

Читаючи книги або переглядаючи фільми про Гаррі Поттера, неможливо не звернути увагу на різноманітні страви, якими смакують герої. Однією з найвідоміших є торт, який приготував Геґрід для Гаррі на його одинадцятий День народження. Цей торт був простим шоколадним бісквітом з рожевою глазур'ю та написом "Happy Birthday Harry".

Особливий торт на свято / Скрін з фільму

Ще однією популярною стравою є шоколадні жабки – солодощі у формі жабок, які мають магічну здатність на кілька секунд оживати. Вони також містять колекційні картки з відомими чаклунами та відьмами. Пастуший пиріг, який часто подають у Гоґвортсі, є традиційною британською стравою з м'ясним фаршем, овочами та картопляним пюре.

Маслопиво – особливий напій з ароматом ірисок, який смакують учні Гоґвортсу під час візитів до Гоґсміду. Іншою цікавою стравою є "Трелі з Чорного лісу" – десерт зі збитими вершками та шоколадом, який подають на свята. Кожна з цих страв має свою магічну привабливість і додає магічному світу свого особливого шарму.

Рецепт маслопива

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– половина склянки газованої води;

– 70 – 100 грамів пломбіру звичайного;

– 30 мілілітрів вершків (33%);

– 9 – 10 штук ірисок;

– пів чайної ложки кардамону та кориці;

– збиті вершки та сироп для прикраси – на свій смак.

Приготування:

Влийте вершки в невелику посудину, додайте кардамон, іриски та корицю. Доведіть суміш до однорідної консистенції на маленькому вогні, постійно помішуючи. Залиште основу вистигати, а тоді додайте морозиво та добре збийте все блендером. Наповніть половину склянки отриманою сумішшю, додайте охолоджену газовану воду і добре перемішайте. Прикрасьте вершками та сиропом.

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