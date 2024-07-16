Этот рецепт называют настоящей находкой для хозяек. С ним вы забудете о жареных кабачках, ведь это блюдо превосходит их по всем критериям!
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Рецепт рулета из кабачков
Время: 1 час 40 минут
Порций: 2
Приготовление:
- Кабачки моем и чистим. Грубо натираем, добавляем соль, перемешиваем.
- Через 5 минут отжимаем из кабачков лишнюю жидкость.
- Смешиваем яйца и сметану, солим, перчим и добавляем к кабачкам.
- Добавляем просеянную муку и соду, хорошо перемешиваем.
- Противень застилаем пергаментом, смазываем маслом. Равномерно распределяем тесто тонким слоем и выпекаем 15 – 20 минут при 180 градусах.
- Сырки натираем, добавляем продавленный чеснок, мелко нарезанный укроп и майонез. Хорошо перемешиваем.
- Помидоры чистим от кожуры и нарезаем тонкими кольцами.
- Когда кабачковый корж немного остынет, намазываем его сырной массой, выкладываем помидоры и заворачиваем в рулет. Фиксируем его пищевой пленкой и ставим на час в холодильник.
Приятного аппетита!