Этот рецепт называют настоящей находкой для хозяек. С ним вы забудете о жареных кабачках, ведь это блюдо превосходит их по всем критериям!

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Рецепт рулета из кабачков

Время: 1 час 40 минут

Порций: 2

Приготовление:

  1. Кабачки моем и чистим. Грубо натираем, добавляем соль, перемешиваем.
  2. Через 5 минут отжимаем из кабачков лишнюю жидкость.
  3. Смешиваем яйца и сметану, солим, перчим и добавляем к кабачкам.
  4. Добавляем просеянную муку и соду, хорошо перемешиваем.
  5. Противень застилаем пергаментом, смазываем маслом. Равномерно распределяем тесто тонким слоем и выпекаем 15 – 20 минут при 180 градусах.
  6. Сырки натираем, добавляем продавленный чеснок, мелко нарезанный укроп и майонез. Хорошо перемешиваем.
  7. Помидоры чистим от кожуры и нарезаем тонкими кольцами.
  8. Когда кабачковый корж немного остынет, намазываем его сырной массой, выкладываем помидоры и заворачиваем в рулет. Фиксируем его пищевой пленкой и ставим на час в холодильник.

Приятного аппетита!