Этот рецепт называют настоящей находкой для хозяек. С ним вы забудете о жареных кабачках, ведь это блюдо превосходит их по всем критериям!

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Рецепт рулета из кабачков

Время: 1 час 40 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 0,5 килограмма кабачков;

– 3 яйца;

– 1 столовая ложка сметаны;

– 3 столовые ложки муки;

– 1/3 чайной ложки соды;

– 3 плавленых сырка;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 помидора;

– майонез, соль, перец и укроп – по вкусу.

Приготовление:

Кабачки моем и чистим. Грубо натираем, добавляем соль, перемешиваем. Через 5 минут отжимаем из кабачков лишнюю жидкость. Смешиваем яйца и сметану, солим, перчим и добавляем к кабачкам. Добавляем просеянную муку и соду, хорошо перемешиваем. Противень застилаем пергаментом, смазываем маслом. Равномерно распределяем тесто тонким слоем и выпекаем 15 – 20 минут при 180 градусах. Сырки натираем, добавляем продавленный чеснок, мелко нарезанный укроп и майонез. Хорошо перемешиваем. Помидоры чистим от кожуры и нарезаем тонкими кольцами. Когда кабачковый корж немного остынет, намазываем его сырной массой, выкладываем помидоры и заворачиваем в рулет. Фиксируем его пищевой пленкой и ставим на час в холодильник.

Приятного аппетита!

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