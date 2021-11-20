Пицца на сковороде – это решение для тех поваров, которым не хватает времени на сложные рецепты, кулинарный опыт или веру в собственные силы. Такой рецепт также идеально подойдет для любителей тонкого теста, ведь это блюдо готовится без добавления дрожжей.
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Что касается дополнений, каждый должен выбирать их в зависимости от предпочтений. Главное в рецепте – тесто.
Рецепт быстрой пиццы на сковороде
Время: 40 минут
Порций: 2
Сочный рецепт / Фото interia
Ингредиенты:
Тесто:
- 450 грамм пшеничной муки;
- стакан воды;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 1 чайная ложка прованских трав или орегано;
- ½ чайной ложки разрыхлителя;
- 1 щепотка соли.
Начинка:
- томатный соус;
- греческий йогурт;
- 1 зубчик чеснока;
- любимые итальянские травы;
- 1 помидор;
- кусок ветчины ;
- кусок салями;
- 100 грамм тертого сыра.
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты теста на деревянной доске или в миске. Тесто должно иметь эластичную консистенцию. Сформируйте из него шар и дайте ему отдохнуть 20 минут.
- За это время подготовьте начинку для пиццы: нарежьте помидор на ломтики, ветчину на тонкие полоски, а салями на полкруга, выдавите в томатный соус зубчик чеснока.
- Возвращаемся к тесту, раскатайте его так, чтобы его размер соответствовал размеру сковороды. Рекомендуем использовать достаточно широкую сковороду – около 30 сантиметров в диаметре. Не важно, если у вас сковорода меньшего размера. Это может быть отличным способом приготовить мини-блюдо – как раз для вечеринок!
- Дно сковороды смазать двумя столовыми ложками растительного масла и выложить тесто.
- Жарьте пиццу на среднем огне. Основа пиццы не пригорит, и в то же время не останется сырой внутри.
- Жарить 6 – 8 минут. Когда дно станет золотистым, переверните тесто.
- На тесто выложите томатный соус и йогурт, а затем остальные ингредиенты затрите все сыром и накройте крышкой.
- Подождите еще 5 минут и блюдо готово.
- Определяющим будет момент, когда творог начнет аппетитно таять.