Пицца на сковороде – это решение для тех поваров, которым не хватает времени на сложные рецепты, кулинарный опыт или веру в собственные силы. Такой рецепт также идеально подойдет для любителей тонкого теста, ведь это блюдо готовится без добавления дрожжей.

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Что касается дополнений, каждый должен выбирать их в зависимости от предпочтений. Главное в рецепте – тесто.

Рецепт быстрой пиццы на сковороде

Время: 40 минут

Порций: 2

Сочный рецепт / Фото interia

Ингредиенты:

Тесто:

450 грамм пшеничной муки;

стакан воды;

1 столовая ложка оливкового масла;

1 чайная ложка прованских трав или орегано;

½ чайной ложки разрыхлителя;

1 щепотка соли.

Начинка:

томатный соус;

греческий йогурт;

1 зубчик чеснока;

любимые итальянские травы;

1 помидор;

кусок ветчины ;

; кусок салями;

салями; 100 грамм тертого сыра.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты теста на деревянной доске или в миске. Тесто должно иметь эластичную консистенцию. Сформируйте из него шар и дайте ему отдохнуть 20 минут. За это время подготовьте начинку для пиццы: нарежьте помидор на ломтики, ветчину на тонкие полоски, а салями на полкруга, выдавите в томатный соус зубчик чеснока. Возвращаемся к тесту, раскатайте его так, чтобы его размер соответствовал размеру сковороды. Рекомендуем использовать достаточно широкую сковороду – около 30 сантиметров в диаметре. Не важно, если у вас сковорода меньшего размера. Это может быть отличным способом приготовить мини-блюдо – как раз для вечеринок! Дно сковороды смазать двумя столовыми ложками растительного масла и выложить тесто. Жарьте пиццу на среднем огне. Основа пиццы не пригорит, и в то же время не останется сырой внутри. Жарить 6 – 8 минут. Когда дно станет золотистым, переверните тесто. На тесто выложите томатный соус и йогурт, а затем остальные ингредиенты затрите все сыром и накройте крышкой. Подождите еще 5 минут и блюдо готово. Определяющим будет момент, когда творог начнет аппетитно таять.

Помните: если вы хотите обогатить вкус пиццы на сковороде свежими овощами, например руколой, добавляйте их только после окончания жарки.