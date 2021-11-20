Піца на пательні – це рішення для тих кухарів, яким не вистачає часу на складні рецепти, кулінарного досвіду чи віри у власні сили. Такий рецепт також ідеально підійде для любителів тонкого тіста, адже ця страва готується без додавання дріжджів.
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Що стосується доповнень, кожен повинен обирати їх залежно від своїх уподобань. Головне в рецепті — тісто.
Рецепт швидкої піци на сковороді
Час: 40 хвилин
Порцій: 2
Соковитий рецепт / Фото interia
Інгредієнти:
Тісто:
- 450 грам пшеничного борошна;
- склянка води;
- 1 столова ложка оливкової олії;
- 1 чайна ложка прованських трав або орегано;
- ½ чайної ложки розпушувача;
- 1 щіпка солі.
Начинка:
- томатний соус;
- грецький йогурт;
- 1 зубчик часнику;
- улюблені італійські трави;
- 1 помідор;
- шматок шинки;
- шматок салямі;
- 100 грам тертого сиру.
Приготування:
- Змішайте всі інгредієнти для тіста на дерев’яній дошці або в мисці. Тісто повинно мати еластичну консистенцію. Сформуйте з нього кулю і дайте йому відпочити 20 хвилин.
- За цей час підготуйте начинку для піци: наріжте помідор на скибки, шинку на тонкі полоски, а салямі на півкруги, видавіть у томатний соус зубчик часнику.
- Повертаємося до тіста, розкачайте його так, щоб його розмір відповідав розміру пательні. Рекомендуємо використовувати досить широку сковорідку – близько 30 сантиметрів в діаметрі. Неважливо, якщо у вас сковорода меншого розміру. Це може бути чудовим способом приготувати міні-страву – якраз для вечірок!
- Дно сковороди змастити двома столовими ложками рослинної олії і викласти тісто.
- Смажте піцу на середньому вогні. Основа піци не пригорить, і водночас не залишиться сирою всередині.
- Смажити 6 – 8 хвилин. Коли дно стане золотистим, переверніть тісто.
- На тісто викладіть томатний соус і йогурт, а потім решту інгредієнтів затріть все сиром і накрийте кришкою.
- Зачекайте ще 5 хвилин і страва готова.
- Визначальним буде момент, коли сир почне апетитно танути.