Проверьте, есть ли вы в этом списке: кому нельзя есть мороженое
Источник:strona zdrowia
Мороженое – вкусный и освежающий десерт, который подходит не всем. Особенно дискуссионным является вопрос употребления мороженого при ангине.
Вкусный десерт представлен во многих вариантах - от смеси из фруктов и молока до замороженного сока. Именно от состава мороженого зависит, будет ли его потребление полезным.
К теме Об этом знают лишь единицы: кому нельзя есть яйца
Все, что нужно знать о мороженом
Мороженое является сладким и калорийным продуктом. Конечно, все зависит от рецепта, однако очень часто в нем содержится больше сахара, чем в других сладостях. По этой причине частое употребление мороженого обычно способствует набору веса, нарушению обмена веществ и кариеса. Выбирая мороженое, стоит проверять его пищевую ценность и выбирать натуральный состав.
Мороженое содержит также много питательных веществ, таких как кальций и белок из молока или витамина С, антиоксиданты и минералы из фруктов. Также оно способствует охлаждению организма в жаркий день и снижению риска перегрева.
Кому не стоит есть мороженое
Частое употребление мороженого, особенно при некачественном рационе, повышает риск развития разнообразных заболеваний.Лучше всего отказаться от мороженого при таких проблемах, как:
– хронические заболевания носовых пазух, горла и гортани;
– синдром раздраженного кишечника и воспалительные заболевания кишечника;
– частые головные боли – употребление замороженного продукта может вызвать внезапное сокращение кровеносных сосудов в голове;
– сниженный иммунитет – при ослаблении организма повышается чувствительность к холоду, легче размножаются вирусы и бактерии после контакта со слизистой горла,
– диабет.Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для постановки диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.
Рецепт полезного мороженого
- Время: 20 минут
- Порций: 6
– 150 грамм натурального йогурта;
– 300 грамм клубники;
– 2 столовые ложки стевии (или 1 чайная ложка меда).
Приготовление:
- Клубнику вымойте и удалите плодоножки.
- Поместите их в блендер, добавьте йогурт и стевию.
- Перемешайте все до однородности.
- Положите в контейнеры для мороженого, а затем в морозильную камеру.
- Мороженое будет готово примерно через 3 – 4 часа