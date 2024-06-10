Проверьте, есть ли вы в этом списке: кому нельзя есть мороженое

Мороженое – вкусный и освежающий десерт, который подходит не всем. Особенно дискуссионным является вопрос употребления мороженого при ангине.

Вкусный десерт представлен во многих вариантах - от смеси из фруктов и молока до замороженного сока. Именно от состава мороженого зависит, будет ли его потребление полезным.

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Все, что нужно знать о мороженом

Мороженое является сладким и калорийным продуктом. Конечно, все зависит от рецепта, однако очень часто в нем содержится больше сахара, чем в других сладостях. По этой причине частое употребление мороженого обычно способствует набору веса, нарушению обмена веществ и кариеса. Выбирая мороженое, стоит проверять его пищевую ценность и выбирать натуральный состав.

Известный летний десерт / Фото unsplash

Мороженое содержит также много питательных веществ, таких как кальций и белок из молока или витамина С, антиоксиданты и минералы из фруктов. Также оно способствует охлаждению организма в жаркий день и снижению риска перегрева.

Кому не стоит есть мороженое

Частое употребление мороженого, особенно при некачественном рационе, повышает риск развития разнообразных заболеваний.

Рецепт полезного мороженого

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 6

Лучше всего отказаться от мороженого при таких проблемах, как:– хронические заболевания носовых пазух, горла и гортани;– синдром раздраженного кишечника и воспалительные заболевания кишечника;– частые головные боли – употребление замороженного продукта может вызвать внезапное сокращение кровеносных сосудов в голове;– сниженный иммунитет – при ослаблении организма повышается чувствительность к холоду, легче размножаются вирусы и бактерии после контакта со слизистой горла,– диабет.Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для постановки диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.– 150 грамм натурального йогурта;– 300 грамм клубники;– 2 столовые ложки стевии (или 1 чайная ложка меда).

Приготовление:

Клубнику вымойте и удалите плодоножки. Поместите их в блендер, добавьте йогурт и стевию. Перемешайте все до однородности. Положите в контейнеры для мороженого, а затем в морозильную камеру. Мороженое будет готово примерно через 3 – 4 часа