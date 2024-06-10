Вкусный десерт представлен во многих вариантах - от смеси из фруктов и молока до замороженного сока. Именно от состава мороженого зависит, будет ли его потребление полезным.
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Все, что нужно знать о мороженом
Мороженое является сладким и калорийным продуктом. Конечно, все зависит от рецепта, однако очень часто в нем содержится больше сахара, чем в других сладостях. По этой причине частое употребление мороженого обычно способствует набору веса, нарушению обмена веществ и кариеса. Выбирая мороженое, стоит проверять его пищевую ценность и выбирать натуральный состав.
Известный летний десерт / Фото unsplash
Мороженое содержит также много питательных веществ, таких как кальций и белок из молока или витамина С, антиоксиданты и минералы из фруктов. Также оно способствует охлаждению организма в жаркий день и снижению риска перегрева.
Кому не стоит есть мороженое
Частое употребление мороженого, особенно при некачественном рационе, повышает риск развития разнообразных заболеваний.
Рецепт полезного мороженого
- Время: 20 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Клубнику вымойте и удалите плодоножки.
- Поместите их в блендер, добавьте йогурт и стевию.
- Перемешайте все до однородности.
- Положите в контейнеры для мороженого, а затем в морозильную камеру.
- Мороженое будет готово примерно через 3 – 4 часа