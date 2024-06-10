Вкусный десерт представлен во многих вариантах - от смеси из фруктов и молока до замороженного сока. Именно от состава мороженого зависит, будет ли его потребление полезным.

К теме Об этом знают лишь единицы: кому нельзя есть яйца

Все, что нужно знать о мороженом

Мороженое является сладким и калорийным продуктом. Конечно, все зависит от рецепта, однако очень часто в нем содержится больше сахара, чем в других сладостях. По этой причине частое употребление мороженого обычно способствует набору веса, нарушению обмена веществ и кариеса. Выбирая мороженое, стоит проверять его пищевую ценность и выбирать натуральный состав.

Кому нельзя есть мороженоеИзвестный летний десерт / Фото unsplash

Мороженое содержит также много питательных веществ, таких как кальций и белок из молока или витамина С, антиоксиданты и минералы из фруктов. Также оно способствует охлаждению организма в жаркий день и снижению риска перегрева.

Кому не стоит есть мороженое

Частое употребление мороженого, особенно при некачественном рационе, повышает риск развития разнообразных заболеваний.

Рецепт полезного мороженого

  • Время: 20 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Клубнику вымойте и удалите плодоножки.
  2. Поместите их в блендер, добавьте йогурт и стевию.
  3. Перемешайте все до однородности.
  4. Положите в контейнеры для мороженого, а затем в морозильную камеру.
  5. Мороженое будет готово примерно через 3 – 4 часа