Смачний десерт представлений ​​в багатьох варіантах — від суміші із фруктів та молока до замороженого соку. Саме від складу морозива залежить, чи буде його споживання корисне.

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Все, що потрібно знати про морозиво

Морозиво є солодким і калорійним продуктом. Звісно, все залежить від рецепта, проте дуже часто у ньому міститься більше цукру, ніж в інших солодощах. З цієї причини часте вживання морозива зазвичай сприяє набору ваги, порушення обміну речовин і карієсу. Обираючи морозиво, варто перевіряти його харчову цінність і вибирати натуральний склад.

Кому не можна їсти морозивоВідомий літній десерт / Фото unsplash

Морозиво містить також багато поживних речовин, таких як кальцій і білок з молока або вітаміну С, антиоксиданти та мінерали з фруктів. Також воно сприяє охолодженню організму в спекотний день і зниженню ризику перегріву.

Кому не варто їсти морозиво

Часте вживання морозива, особливо при неякісному раціоні, підвищує ризик розвитку різноманітних захворювань.

Рецепт корисного морозива

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Полуницю вимийте і видаліть плодоніжки.
  2. Помістіть їх у блендер, додайте йогурт і стевію.
  3. Перемішайте все до однорідності.
  4. Покладіть у контейнери для морозива, а потім у морозильну камеру.
  5. Морозиво буде готове приблизно через 3 – 4 години