Смачний десерт представлений в багатьох варіантах — від суміші із фруктів та молока до замороженого соку. Саме від складу морозива залежить, чи буде його споживання корисне.
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Все, що потрібно знати про морозиво
Морозиво є солодким і калорійним продуктом. Звісно, все залежить від рецепта, проте дуже часто у ньому міститься більше цукру, ніж в інших солодощах. З цієї причини часте вживання морозива зазвичай сприяє набору ваги, порушення обміну речовин і карієсу. Обираючи морозиво, варто перевіряти його харчову цінність і вибирати натуральний склад.
Відомий літній десерт / Фото unsplash
Морозиво містить також багато поживних речовин, таких як кальцій і білок з молока або вітаміну С, антиоксиданти та мінерали з фруктів. Також воно сприяє охолодженню організму в спекотний день і зниженню ризику перегріву.
Кому не варто їсти морозиво
Часте вживання морозива, особливо при неякісному раціоні, підвищує ризик розвитку різноманітних захворювань.
Рецепт корисного морозива
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Полуницю вимийте і видаліть плодоніжки.
- Помістіть їх у блендер, додайте йогурт і стевію.
- Перемішайте все до однорідності.
- Покладіть у контейнери для морозива, а потім у морозильну камеру.
- Морозиво буде готове приблизно через 3 – 4 години