Є кілька способів начинити пампухи, але тільки один гарантує, що начинка залишиться всередині. Приготування солодощів не складе труднощів, якщо ви придбаєте спеціальний шприц або кондитерський рукав і наповните ласощами вже обсмажену випічку.

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Ефективний спосіб начинки

Пампухи можна фарширувати як до, так і після смаження. Однак набагато кращим вибором буде додати варення після приготування дріжджового тіста.

Святкові ласощі / Фото unsplash

Це має багато переваг. По-перше, порожній пампух просмажиться рівномірно. Без начинки не виникне ситуації, коли через різну вагу на окремих ділянках можна отримати виріб зі шматочками сирого тіста.

Фаршируючи пампухи перед смаженням, варто ретельно заклеїти краї тіста. Завжди є ймовірність, що щось піде не так і вміст вихлюпнеться.

Особливий десерт / Фото unsplash

Як правильно начиняти пампухи

Теплі пампухи можна легко наповнити начинкою за допомогою кондитерського мішка. Потрібно лише сміливим рухом зробити невелику дірочку і видавити начинку всередину.

Завдяки цьому способу ваші пампухи матимуть не лише прекрасний смак, а й вигляд.