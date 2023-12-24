Будьте внимательны: когда на Рождество можно начать есть мясо

Мясные блюда можно есть уже на следующий день, 25 декабря. Поэтому 24 Канал предлагает воспользоваться этим вкусным рецептом свиных ребрышек.
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Рецепт вкусных свиных ребер
- Время: 2 часа 30 минут
- Порций: 4
Такие ребрышки понравятся всем / Фото Unsplash
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Зачистите ребра от пленок, выложите на противень, покрытый слоем фольги.
- Смешайте чесночный порошок, гранулированный лук, паприку, соль, перец, тмин и чили.
- Тщательно смажьте ребра смесью специй и сбрызните маслом. Противень с мясом накройте фольгой и поставьте в духовку на 2 часа.
- За 5 минут до конца приготовления ребер смешайте все ингредиенты соуса.
- Достаньте ребра из духовки, снимите фольгу и смажьте их соусом.
- Увеличьте температуру духовки до 240 градусов. Верните туда ребрышки. Не накрывая, запекайте еще 10 минут.
- Перед подачей дайте ребрам отдохнуть 10 минут, чтобы мясо впитало сок перед нарезкой.