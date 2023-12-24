Будьте внимательны: когда на Рождество можно начать есть мясо

Мясные блюда можно есть уже на следующий день, 25 декабря. Поэтому 24 Канал предлагает воспользоваться этим вкусным рецептом свиных ребрышек.

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Рецепт вкусных свиных ребер

  • Время: 2 часа 30 минут
  • Порций: 4

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Такие ребрышки понравятся всем / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Зачистите ребра от пленок, выложите на противень, покрытый слоем фольги.
  2. Смешайте чесночный порошок, гранулированный лук, паприку, соль, перец, тмин и чили.
  3. Тщательно смажьте ребра смесью специй и сбрызните маслом. Противень с мясом накройте фольгой и поставьте в духовку на 2 часа.
  4. За 5 минут до конца приготовления ребер смешайте все ингредиенты соуса.
  5. Достаньте ребра из духовки, снимите фольгу и смажьте их соусом.
  6. Увеличьте температуру духовки до 240 градусов. Верните туда ребрышки. Не накрывая, запекайте еще 10 минут.
  7. Перед подачей дайте ребрам отдохнуть 10 минут, чтобы мясо впитало сок перед нарезкой.