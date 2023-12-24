Будьте уважні: коли на Різдво можна почати їсти м'ясо

М'ясні страви можна їсти вже наступного дня, 25 грудня. Тому 24 Канал пропонує скористатися цим смачним рецептом свинячих реберець.

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Рецепт смачних свинячих ребер

  • Час: 2 години 30 хвилин
  • Порцій: 4

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Такі реберця смакуватимуть всім / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Зачистьте ребра від плівок, викладіть на деко, вкрите шаром фольги.
  2. Змішайте часниковий порошок, гранульовану цибулю, паприку, сіль, перець, кмин і чилі.
  3. Ретельно змастіть ребра сумішшю спецій та скропіть олією. Деко з м'ясом накрийте фольгою й поставте в духовку на 2 години.
  4. За 5 хвилин до кінця приготування ребер змішайте всі інгредієнти соусу.
  5. Вийміть ребра з духовки, зніміть фольгу і змастіть їх соусом.
  6. Збільште температуру духовки до 240 градусів. Поверніть туди реберця. Не накриваючи, запікайте ще 10 хвилин.
  7. Перед подачею дайте ребрам відпочити 10 хвилин, щоб м'ясо увібрало сік перед нарізанням.