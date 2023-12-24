Будьте уважні: коли на Різдво можна почати їсти м'ясо

М'ясні страви можна їсти вже наступного дня, 25 грудня. Тому 24 Канал пропонує скористатися цим смачним рецептом свинячих реберець.
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Рецепт смачних свинячих ребер
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порцій: 4
Такі реберця смакуватимуть всім / Фото Unsplash
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Зачистьте ребра від плівок, викладіть на деко, вкрите шаром фольги.
- Змішайте часниковий порошок, гранульовану цибулю, паприку, сіль, перець, кмин і чилі.
- Ретельно змастіть ребра сумішшю спецій та скропіть олією. Деко з м'ясом накрийте фольгою й поставте в духовку на 2 години.
- За 5 хвилин до кінця приготування ребер змішайте всі інгредієнти соусу.
- Вийміть ребра з духовки, зніміть фольгу і змастіть їх соусом.
- Збільште температуру духовки до 240 градусів. Поверніть туди реберця. Не накриваючи, запікайте ще 10 хвилин.
- Перед подачею дайте ребрам відпочити 10 хвилин, щоб м'ясо увібрало сік перед нарізанням.