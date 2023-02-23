Жареная рыба – довольно частый гость на наших столах. Казалось бы, совершить ошибку в ее приготовлении просто невозможно, но многие принимают неправильное решение на таком банальном шаге, как соление.

Не пропустите Легко и быстро: куриный шницель с хрустящей корочкой всего за 5 минут

Когда нужно солить жареную рыбу

Иногда можно встретить совет посолить рыбу за несколько часов до жарки. Это очень большая ошибка, ведь соль сделает филе очень сухом и лишит его вкуса.

Всегда особенный вкус / Фото Pexels

Все известные кулинары сходятся на одном: солить рыбу нужно непосредственно перед выкладыванием на сковородку. Других правильных вариантов просто не существует.

Сколько нужно жарить рыбу

Самому филе для готовности достаточно по 3 минуты жарки с каждой стороны. Если вы жарите рыбу в панировке – нужно увеличить время до 4 – 5 минут.

Не пропустите Так вы еще не готовили – секрет идеальных кружевных блинов на Масленицу

Кстати, даже если вы предпочитаете панировочные сухари, немного муки все равно стоит добавить. Она не только лучше скрепит панировку с рыбой, но и будет предотвращать высыхание блюда.