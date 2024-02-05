Попробуйте и будете готовить только так: запекаем идеальные сырники с секретным ингредиентом

5 февраля 2024, 23:58
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Сырники – лучшее блюдо на завтрак. Однако их можно сделать еще вкуснее, добавив всего один ингредиент.

Попробуйте обвалять их в кокосовой стружке. А запекание в духовке сделает сырники еще и полезнее.

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Рецепт кокосовых сырников

  • Время: 20 минут
  • Порций: 1
Ингредиенты:
– 180 граммов творога;
– 1 желток;
– 1 столовая ложка муки;
– кокосовая стружка;
– сахар по вкусу.

Приготовление:

  1. Хорошо перетрите творог вилкой или блендером. Добавьте муку, желток и сахар.
  2. Мокрыми руками сформируйте шарики.
  3. Обваляйте каждый в кокосовой стружке.
  4. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
  5. Подавайте готовые сырники со сметаной или любимым вареньем.
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Автор: Ольга Котів