Попробуйте и будете готовить только так: запекаем идеальные сырники с секретным ингредиентом
5 февраля 2024, 23:58Читати новину українською
Источник:sign_a_soul3
Сырники – лучшее блюдо на завтрак. Однако их можно сделать еще вкуснее, добавив всего один ингредиент.
Попробуйте обвалять их в кокосовой стружке. А запекание в духовке сделает сырники еще и полезнее.
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Рецепт кокосовых сырников
- Время: 20 минут
- Порций: 1
– 180 граммов творога;
– 1 желток;
– 1 столовая ложка муки;
– кокосовая стружка;
– сахар по вкусу.
Приготовление:
- Хорошо перетрите творог вилкой или блендером. Добавьте муку, желток и сахар.
- Мокрыми руками сформируйте шарики.
- Обваляйте каждый в кокосовой стружке.
- Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
- Подавайте готовые сырники со сметаной или любимым вареньем.