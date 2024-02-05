Попробуйте обвалять их в кокосовой стружке. А запекание в духовке сделает сырники еще и полезнее.

Будет вкусно Вы забудете о магазинных: готовим вкусные и полезные домашние ириски – элементарный рецепт

Рецепт кокосовых сырников

  • Время: 20 минут
  • Порций: 1

Приготовление:

  1. Хорошо перетрите творог вилкой или блендером. Добавьте муку, желток и сахар.
  2. Мокрыми руками сформируйте шарики.
  3. Обваляйте каждый в кокосовой стружке.
  4. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
  5. Подавайте готовые сырники со сметаной или любимым вареньем.