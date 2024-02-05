Попробуйте обвалять их в кокосовой стружке. А запекание в духовке сделает сырники еще и полезнее.
Будет вкусно Вы забудете о магазинных: готовим вкусные и полезные домашние ириски – элементарный рецепт
Рецепт кокосовых сырников
- Время: 20 минут
- Порций: 1
Приготовление:
- Хорошо перетрите творог вилкой или блендером. Добавьте муку, желток и сахар.
- Мокрыми руками сформируйте шарики.
- Обваляйте каждый в кокосовой стружке.
- Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
- Подавайте готовые сырники со сметаной или любимым вареньем.