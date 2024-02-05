Спробуйте обваляти їх в кокосовій стружці. А запікання у духовці зробить сирники ще й кориснішими.
Буде смачно Ви забудете про магазинні: готуємо смачні та корисні домашні іриски – елементарний рецепт
Рецепт кокосових сирників
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 1
Приготування:
- Добре перетріть сир виделкою або блендером. Додайте борошно, жовток та цукор.
- Мокрими руками сформуйте кульки.
- Обваляйте кожну в кокосовій стружці.
- Відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.
- Подавайте готові сирники зі сметаною чи улюбленим варенням.