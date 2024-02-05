Спробуйте обваляти їх в кокосовій стружці. А запікання у духовці зробить сирники ще й кориснішими.

Буде смачно Ви забудете про магазинні: готуємо смачні та корисні домашні іриски – елементарний рецепт

Рецепт кокосових сирників

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 1

Приготування:

  1. Добре перетріть сир виделкою або блендером. Додайте борошно, жовток та цукор.
  2. Мокрими руками сформуйте кульки.
  3. Обваляйте кожну в кокосовій стружці.
  4. Відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.
  5. Подавайте готові сирники зі сметаною чи улюбленим варенням.