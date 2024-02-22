Приготовление макарон может показаться простой и легкой задачей, однако незнание определенных деталей может привести к эпическим последствиям. К примеру, на то, что способ и время приготовления макаронных изделий зависит от вида муки, из которой готовились макароны, учитывает далеко не каждый. Стоит ли солить воду, можно ли обмывать водой готовые изделия – читайте в материале Вкусно 24.

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Недостаточное количество воды или соли

Помните, что во время варки макароны увеличиваются в объеме. Именно поэтому следует выбирать правильную посуду и объем воды. Соль помогает подчеркнуть вкус макарон и предотвращает их прилипание. Недодача соли в воду во время приготовления может привести к тому, что макароны будут безвкусными.

Замечательное блюдо / Фото unsplash

Масло и другие добавки

До сих пор распространен популярный миф, что добавление жира в воду предотвращает слипание макаронных изделий. С одной стороны это правда, но если вы готовите макароны для подачи с соусом, лучше от этого отказаться, поскольку соус может стать жидким и жирным.

Недостаточное или чрезмерное смешивание макарон с соусом может привести к тому, что они неодинаково пропитываются вкусом или даже разбиваются.

Переваренные или недоваренные

Часто проблема липкой или расколотой пасты является результатом перемешивания во время приготовления. Суть не в том, чтобы не перемешивать, но вы должны знать, когда это делать. Сразу после бросания макарон в воду следует перемешать их (желательно деревянной ложкой, что не повлияет на структуру макарон). Процедуру следует выполнять максимум первые пять минут, повторяя последовательно каждые 30 – 40 секунд.

Варка макарон на слишком большом огне или слишком долго может привести к их перевариванию, что превратит их в одну сплошную массу. С другой стороны, недоваренные макароны будут жесткими и неприятными на вкус.

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