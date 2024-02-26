Особая закуска: готовим колбасу в слоеном тесте за 15 минут
26 февраля 2024, 18:37Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Колбаса в тесте – та закуска, которая нравится взрослым и детям. Как только она появляется на столе, ее тут же сметают. Готовьте сразу двойную порцию!
Это очень простой рецепт вкусной закуски. Такая колбаса в тесте подходит для вечеринки или как отличное дополнение к супу.
Не пропустите Не допустите этих ошибок: как готовить макароны, чтобы они получились идеальными
Сосиски в тесте
- Время: 15 минут
- Порций: 6
– 375 грамм слоеного теста;
– 500 грамм колбасы;
– 1 столовая ложка майорана.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 220 градусов С.
- Разрежьте слоеное тесто вдоль на 2 полоски, шириной примерно 15 сантиметров.
- При необходимости очистите колбасу и нарежьте кусочками длиной, соответствующей ширине полосок слоеного теста.
- Заверните каждый кусок колбасы в один слой слое слоеного теста, затем нарежьте ломтиками примерно 2 сантиметра.
- Нанижите их на шпажки, примерно по 4 ломтика на каждую шпажку.
- Выложите на большой противень, застеленный бумагой для выпечки.
- Посыпьте майораном.
- Выпекайте примерно 25 – 30 минут до румяной корочки.
Как выбрать готовое слоеное тесто в магазине
Есть несколько видов слоеного теста постное и дрожжевое. В его составе должно быть всего несколько ингредиентов. Это пшеничная мука высшего сорта, маргарин, лимонная кислота и соль.
Также стоит обратить внимание на температуру, при которой тесто хранится в магазине – она не должна была ниже -18 градусов.Почему ваш суп не получился: возможно, вы допустили эти ошибки.