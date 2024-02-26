Особая закуска: готовим колбасу в слоеном тесте за 15 минут

26 февраля 2024, 18:37
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Источник:

Kwestia smaku

Колбаса в тесте – та закуска, которая нравится взрослым и детям. Как только она появляется на столе, ее тут же сметают. Готовьте сразу двойную порцию!

Это очень простой рецепт вкусной закуски. Такая колбаса в тесте подходит для вечеринки или как отличное дополнение к супу.

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Сосиски в тесте

  • Время: 15 минут
  • Порций: 6

Вариант подачи блюда / Фото kwestia smaku

Ингредиенты:
– 375 грамм слоеного теста;
– 500 грамм колбасы;
– 1 столовая ложка майорана.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 220 градусов С.
  2. Разрежьте слоеное тесто вдоль на 2 полоски, шириной примерно 15 сантиметров.
  3. При необходимости очистите колбасу и нарежьте кусочками длиной, соответствующей ширине полосок слоеного теста.
  4. Заверните каждый кусок колбасы в один слой слое слоеного теста, затем нарежьте ломтиками примерно 2 сантиметра.
  5. Нанижите их на шпажки, примерно по 4 ломтика на каждую шпажку.
  6. Выложите на большой противень, застеленный бумагой для выпечки.
  7. Посыпьте майораном.
  8. Выпекайте примерно 25 – 30 минут до румяной корочки.

Как выбрать готовое слоеное тесто в магазине

Есть несколько видов слоеного теста постное и дрожжевое. В его составе должно быть всего несколько ингредиентов. Это пшеничная мука высшего сорта, маргарин, лимонная кислота и соль.

Также стоит обратить внимание на температуру, при которой тесто хранится в магазине – она не должна была ниже -18 градусов.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська