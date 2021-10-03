Поджаренные колбаски – прекрасное дополнение к несколько сладкой тыкве. Их сочетание подарит настоящий фонтан вкусовых впечатлений.
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Готовить блюдо очень легко, а результат с остатком покроет затраченные усилия.
Рецепт тыквы с колбасками
Время: 1,5 часа
Порций: 4
Блюда из тыквы – особенные / Фото Pinerest
Ингредиенты
- сливочное масло – 50 грамм;
- свежие колбаски из сырого мяса – 6 штук;
- лук – 2 штуки;
- чеснок – 3 зубчика;
- небольшая тыква или треть большой;
- сахарная пудра – 1 чайная ложка;
- винный уксус – 1 чайная ложка;
- болгарский красный перец – 2 штука; консервированная фасоль – 1 пол-литровая банка;
- соль и перец;
- свежая зелень.
Приготовление
- Разогрейте половину сливочного масла в большой жаростойкой кастрюле на среднем огне, обжарьте колбасы до золотисто-коричневого цвета со всех сторон.
- Добавьте масло, что осталось, и мелко порезанный лук. Протушите около трех минут, тогда добавьте мелко порезанный чеснок и болгарский перец и еще протушите смесь.
- Очистите тыкву от кожуры и семян. Порежьте тыкву небольшими кусочками. Добавьте к колбаскам вместе с винным уксусом, как следует перемешайте и тушите на большом огне, пока большая часть жидкости не испарится.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Добавьте к колбаскам сахар, консервированную фасоль и приправьте по своему вкусу солью и перцем.
- Доведите смесь до кипения, затем поставьте смесь в духовку на час. Колбаски должны быть готовы, а тыква нежным и мягким.
- Перед подачей украсьте жаркое зеленью.
Приятного аппетита!
Интересный факт
Считается, что тыква появился в Европе из Северной и Центральной Америки в 15 веке. Вероятно, что тыква в Украину попала или из Турции, или из Европы через Польшу. Украинский климат позволял выращивать тыкву практически везде.
Неприхотливый и удобный в хранении овощ, который дает хороший урожай, настолько прижился в Украине, что вошел в обряды и кухню. Именно поэтому многие считают тыкву исконно украинским овощем.
Считается, что тыква появился в Европе из Северной и Центральной Америки в 15 веке. Вероятно, что тыква в Украину попала или из Турции, или из Европы через Польшу. Украинский климат позволял выращивать тыкву практически везде.
Неприхотливый и удобный в хранении овощ, который дает хороший урожай, настолько прижился в Украине, что вошел в обряды и кухню. Именно поэтому многие считают тыкву исконно украинским овощем.