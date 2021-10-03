Поджаренные колбаски – прекрасное дополнение к несколько сладкой тыкве. Их сочетание подарит настоящий фонтан вкусовых впечатлений.

Интересно Государственная поддержка и новые законы: что ждет пчеловодов в Украине – итоги дискуссии

Готовить блюдо очень легко, а результат с остатком покроет затраченные усилия.

Рецепт тыквы с колбасками

Время: 1,5 часа

Порций: 4

Блюда из тыквы – особенные / Фото Pinerest

Ингредиенты

сливочное масло – 50 грамм;

свежие колбаски из сырого мяса – 6 штук;

лук – 2 штуки;

чеснок – 3 зубчика ;

небольшая тыква или треть большой ;

сахарная пудра – 1 чайная ложка;

винный уксус – 1 чайная ложка;

болгарский красный перец – 2 штука ; консервированная фасоль – 1 пол-литровая банка;

соль и перец ;

свежая зелень.

Приготовление

Разогрейте половину сливочного масла в большой жаростойкой кастрюле на среднем огне, обжарьте колбасы до золотисто-коричневого цвета со всех сторон. Добавьте масло, что осталось, и мелко порезанный лук. Протушите около трех минут, тогда добавьте мелко порезанный чеснок и болгарский перец и еще протушите смесь. Очистите тыкву от кожуры и семян. Порежьте тыкву небольшими кусочками. Добавьте к колбаскам вместе с винным уксусом, как следует перемешайте и тушите на большом огне, пока большая часть жидкости не испарится. Разогрейте духовку до 180 градусов. Добавьте к колбаскам сахар, консервированную фасоль и приправьте по своему вкусу солью и перцем. Доведите смесь до кипения, затем поставьте смесь в духовку на час. Колбаски должны быть готовы, а тыква нежным и мягким. Перед подачей украсьте жаркое зеленью.

Приятного аппетита!