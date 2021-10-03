Поджаренные колбаски прекрасное дополнение к несколько сладкой тыкве. Их сочетание подарит настоящий фонтан вкусовых впечатлений.

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Готовить блюдо очень легко, а результат с остатком покроет затраченные усилия.

Рецепт тыквы с колбасками

Время: 1,5 часа

Порций: 4

Блюда из тыквы – особенные / Фото Pinerest

Ингредиенты

  • сливочное масло – 50 грамм;
  • свежие колбаски из сырого мяса – 6 штук;
  • лук – 2 штуки;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • небольшая тыква или треть большой;
  • сахарная пудра – 1 чайная ложка;
  • винный уксус – 1 чайная ложка;
  • болгарский красный перец – 2 штука; консервированная фасоль – 1 пол-литровая банка;
  • соль и перец;
  • свежая зелень.

Приготовление

  1. Разогрейте половину сливочного масла в большой жаростойкой кастрюле на среднем огне, обжарьте колбасы до золотисто-коричневого цвета со всех сторон.
  2. Добавьте масло, что осталось, и мелко порезанный лук. Протушите около трех минут, тогда добавьте мелко порезанный чеснок и болгарский перец и еще протушите смесь.
  3. Очистите тыкву от кожуры и семян. Порежьте тыкву небольшими кусочками. Добавьте к колбаскам вместе с винным уксусом, как следует перемешайте и тушите на большом огне, пока большая часть жидкости не испарится.
  4. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  5. Добавьте к колбаскам сахар, консервированную фасоль и приправьте по своему вкусу солью и перцем.
  6. Доведите смесь до кипения, затем поставьте смесь в духовку на час. Колбаски должны быть готовы, а тыква нежным и мягким.
  7. Перед подачей украсьте жаркое зеленью.

Приятного аппетита!

Интересный факт

Считается, что тыква появился в Европе из Северной и Центральной Америки в 15 веке. Вероятно, что тыква в Украину попала или из Турции, или из Европы через Польшу. Украинский климат позволял выращивать тыкву практически везде.

Неприхотливый и удобный в хранении овощ, который дает хороший урожай, настолько прижился в Украине, что вошел в обряды и кухню. Именно поэтому многие считают тыкву исконно украинским овощем.