Підсмажені ковбаски – чудове доповнення до дещо солодкого гарбуза. Їхнє поєднання подарує справжній фонтан смакових вражень.
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Готувати страву дуже легко, а результат із залишком покриє витрачені зусилля.
Рецепт гарбуза з ковбасками
Час: 1,5 години
Порцій: 4
Страви з гарбуза – особливі / Фото Pinerest
Інгредієнти
- вершкове масло – 50 грам;
- свіжі ковбаски з сирого м'яса – 6 штук;
- цибуля – 2 штуки;
- часник – 3 зубчики;
- невеличкий гарбуз або третина великого;
- цукрова пудра – 1 чайна ложка;
- винний оцет – 1 чайна ложка;
- болгарський червоний перець – 2 штука;
- консервована квасоля – 1 півлітрова банка;
- сіль та перець;
- свіжа зелень.
Приготування
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Розігрійте половину вершкового масла у великій жаростійкій каструлі на середньому вогні, обсмажте ковбаси до золотисто-коричневого кольору з усіх боків.
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Додайте масло, що залишилося, та дрібно порізану цибулю. Протушкуйте близько трьох хвилин, тоді додайте дрібно порізаний часник та болгарський перець і ще протушкуйте суміш.
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Почистьте гарбуз від шкірки та насіння. Поріжте гарбуз невеличкими шматочками. Додайте до ковбасок разом з винним оцтом, як слід перемішайте та тушкуйте на великому вогні, доки більша частина рідини не випарується.
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Розігрійте духовку до 180 градусів.
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Додайте до ковбасок цукор, консервовану квасолю та приправте на свій смак сіллю та перцем.
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Доведіть суміш до кипіння, потім поставте суміш в духовку на одну годину. Ковбаски мають бути готовими, а гарбуз ніжним та м'яким.
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Перед подачею прикрасьте печеню зеленню.
Смачного!
Вважається, що гарбуз з’явився в Європі з Північної та Центральної Америки в 15 столітті. Ймовірно, що гарбуз до України потрапив або з Туреччини, або з Європи через Польщу. Українській клімат дозволяв вирощувати гарбуз практично усюди.
Невибагливий та зручний в зберіганні овоч, який дає хороший урожай, настільки прижився в Україні, що увійшов в обряди та кухню. Саме тому багато вважають гарбуз споконвічно українським овочем.