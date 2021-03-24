Який заклад відвідати, щоб сповна відчути колорит Грузії – розповідає Ольга Мартиновська.

Нещодавно суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська відправилась у подорож до Грузії. Мандруючи країною дівчина відвідала декілька місцевих ресторанів та вирішила поділитись із читачами своїм списком найколоритніших закладів Грузії.

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Отож, про три найколоритніші заклади, які запали в серце відомої кулінарки читайте далі в матеріалі.

Наскільки ж приємно врешті-решт вирватися хоч на декілька днів у подорож, – прокоментувала Ольга Мартиновська.

Мій топ 3 найколоритніших ресторанів Грузії

– Barbarestan

Ресторан у Тбілісі

У меню закладу зібрані рецепти грузинської княгині Барбари Джорджадзе, яка була чудовим знавцем кулінарних таїнств.

– Funicular

Ресторан з краєвидом на Тбілісі

Хочете опинитися над грузинською столицею? Тоді вам точно сюди. В мене було таке враження, ніби все місто лежить у моїх ніг, відзначила суддя "Мастер Шеф".

– Tsiskvili

Колоритний ресторан у Тбілісі

Інтер'єр ресторану прикрашають справжнісінький водоспад з млином, скеля та різноманітні старовинні предмети.