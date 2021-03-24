Ольга Мартиновська розповіла про найколоритніші ресторани Грузії
Який заклад відвідати, щоб сповна відчути колорит Грузії – розповідає Ольга Мартиновська.
Джерело:інстаграм Ольги Мартиновської
Нещодавно суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська відправилась у подорож до Грузії. Мандруючи країною дівчина відвідала декілька місцевих ресторанів та вирішила поділитись із читачами своїм списком найколоритніших закладів Грузії.
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Отож, про три найколоритніші заклади, які запали в серце відомої кулінарки читайте далі в матеріалі.
Наскільки ж приємно врешті-решт вирватися хоч на декілька днів у подорож, – прокоментувала Ольга Мартиновська.
Мій топ 3 найколоритніших ресторанів Грузії
– Barbarestan
Ресторан у Тбілісі
У меню закладу зібрані рецепти грузинської княгині Барбари Джорджадзе, яка була чудовим знавцем кулінарних таїнств.
– Funicular
Ресторан з краєвидом на Тбілісі
Хочете опинитися над грузинською столицею? Тоді вам точно сюди. В мене було таке враження, ніби все місто лежить у моїх ніг, відзначила суддя "Мастер Шеф".
– Tsiskvili
Колоритний ресторан у Тбілісі
Інтер'єр ресторану прикрашають справжнісінький водоспад з млином, скеля та різноманітні старовинні предмети.
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