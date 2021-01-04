После новогоднего празднования, тяжелых блюд с большим количеством майонеза Хименес-Браво предлагает приготовить суп.

Известный шеф-повар, ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился рецептом супа со своими поклонниками в инстаграм. Национальное блюдо Колумбии – суп "Ахиако" готовят с картофелем, курицей и кукурузой, который вы легко можете приготовить дома.

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Суп "Ахиако"

Ингредиенты:

– 2 большие куриные грудки, с костями и кожицей;

– 1 лук;

– 5 зубчиков чеснока;

– 1 ст. л соли;

– 1 ст. л молотого перца;

– 2 ст. л оливкового масла;

– 4 стакана куриного бульона;

– 0,5 кг картофеля;

– 1,5 стакана замороженных ядер кукурузы;

– 1 пучок кинзы;

– 1 пучок зеленого лука;

– 2 ст.л сушеного орегано;

– 2 авокадо;

– 1/2 стакана сметаны 15–20% или крем-сыра;

– 1/2 стакана измельченных листьев кинзы;

– 2 ст. л каперсов.

Для приготовления супа тщательно помойте курятину, почистите лук, чеснок, нарежьте ломтиками. Выложите курицу в стеклянную или керамическую посуду, добавьте соль, перец, лук, чеснок, поставьте в холодильник на 8-24 часов для маринования. Разогрейте в кастрюле (4 литра) на среднем огне оливковое масло, выложите курятину с маринадом обжарьте каждую сторону, примерно 6 минут, доведите смесь до кипения, уменьшите огонь, тушите 30 минут до готовности. Выложите курицу на отдельную тарелку, бульон отставьте. Снимите кожицу, мясо отделите от костей, нарежьте ломтиками. Заранее разморозьте кукурузу. Помойте, почистите зеленый лук, кинзу, измельчите ножом. Помойте, почистите картофель. В кастрюлю с бульоном добавьте картофель, кукурузу, кинзу, зеленый лук, орегано, тушите 20 минут до готовности. Помойте, почистите авокадо от кожуры, косточки, нарежьте ломтиками. Каперсы измельчить ножом. Выложите суп на тарелку, добавьте сметаны, каперсов, задекорируйте листьями кинзы и ломтиками авокадо. Приятного аппетита.

Рецепт супа "Ахиако" от Эктора Хименеса-Браво: