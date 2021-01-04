Колумбийский суп Ахиако с курочкой и авокадо: вкусный рецепт от Эктора Хименеса-Браво
После новогоднего празднования, тяжелых блюд с большим количеством майонеза Хименес-Браво предлагает приготовить суп.
Известный шеф-повар, ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился рецептом супа со своими поклонниками в инстаграм. Национальное блюдо Колумбии – суп "Ахиако" готовят с картофелем, курицей и кукурузой, который вы легко можете приготовить дома.
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Суп "Ахиако"
- Для приготовления супа тщательно помойте курятину, почистите лук, чеснок, нарежьте ломтиками. Выложите курицу в стеклянную или керамическую посуду, добавьте соль, перец, лук, чеснок, поставьте в холодильник на 8-24 часов для маринования.
- Разогрейте в кастрюле (4 литра) на среднем огне оливковое масло, выложите курятину с маринадом обжарьте каждую сторону, примерно 6 минут, доведите смесь до кипения, уменьшите огонь, тушите 30 минут до готовности.
- Выложите курицу на отдельную тарелку, бульон отставьте. Снимите кожицу, мясо отделите от костей, нарежьте ломтиками.
- Заранее разморозьте кукурузу. Помойте, почистите зеленый лук, кинзу, измельчите ножом.
- Помойте, почистите картофель. В кастрюлю с бульоном добавьте картофель, кукурузу, кинзу, зеленый лук, орегано, тушите 20 минут до готовности.
- Помойте, почистите авокадо от кожуры, косточки, нарежьте ломтиками. Каперсы измельчить ножом.
- Выложите суп на тарелку, добавьте сметаны, каперсов, задекорируйте листьями кинзы и ломтиками авокадо. Приятного аппетита.
Рецепт супа "Ахиако" от Эктора Хименеса-Браво:
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