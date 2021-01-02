Как приготовить вкусную уху: рецепт от Лизы Глинской
Что приготовить в первые дни нового года? Елизавета Глинская предлагает вкусную ароматную уху.
Кондитер Елизавета Глинская на своей странице в инстаграм поделилась рецептом вкусной ухи. Очень легкий вкусный суп понравятся всей семье.
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Уха
- Поставьте на огонь кастрюлю с водой.
- Тщательно помойте, почистите рыбу от внутренностей, отделите голову, жабры, хвост, промойте рыбу.
- Помойте, почистите от кожуры лук, морковь, нарежьте ломтиками. Обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Помойте, почистите картофель, нарежьте кубиками. Красную рыбу нарежьте ломтиками. Помидоры, помойте, почистите от кожуры, нарежьте кубиками.
- В кастрюле с водой, добавьте рыбу, лук, морковь, варите 30 минут. Бульон процедите через сито.
- В кастрюле бульон варите на маленьком огне, добавьте картофель, красную рыбу, помидоры, варите 15 минут до готовности. Перед подачей задекорируйте листьями петрушки. Приятного аппетита!
Рецепт ухи от Лизы Глинской в видео:
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