Что приготовить в первые дни нового года? Елизавета Глинская предлагает вкусную ароматную уху.

Кондитер Елизавета Глинская на своей странице в инстаграм поделилась рецептом вкусной ухи. Очень легкий вкусный суп понравятся всей семье. ​Читайте також Грузинский салат от Лизы Глинской: праздничный рецепт Уха Ингредиенты:

– 1 кг рыба (окунь, на ваш вкус);

– 300 красной рыбы (на ваш вкус)

– 1 лук;

– 2 картофеля;

– 1 морковь;

– 2 помидора;

– петрушка, укроп;

– соль, перец;

– 10 г сливочного масла 82%. Поставьте на огонь кастрюлю с водой. Тщательно помойте, почистите рыбу от внутренностей, отделите голову, жабры, хвост, промойте рыбу. Помойте, почистите от кожуры лук, морковь, нарежьте ломтиками. Обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Помойте, почистите картофель, нарежьте кубиками. Красную рыбу нарежьте ломтиками. Помидоры, помойте, почистите от кожуры, нарежьте кубиками. В кастрюле с водой, добавьте рыбу, лук, морковь, варите 30 минут. Бульон процедите через сито. В кастрюле бульон варите на маленьком огне, добавьте картофель, красную рыбу, помидоры, варите 15 минут до готовности. Перед подачей задекорируйте листьями петрушки. Приятного аппетита! Рецепт ухи от Лизы Глинской в видео: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liza Glinskaya (@lizaglinskaya)