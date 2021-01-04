Після новорічного святкування, важких страв з великою кількістю майонезу Ектор Хіменес-Браво пропонує приготувати суп.

Відомий шеф-кухар, ресторатор Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом супу зі своїми шанувальниками у інстаграм. Національна страва Колумбії – суп "Ахіако" готують з картоплею, курятиною та кукурудзою, який ви легко можете приготувати вдома.

​Читайте також Як приготувати смачну уху: рецепт від Лізи Глінської

Суп "Ахіако"

Інгредієнти:

– 2 великі курячі грудки, з кістками та шкіркою;

– 1 цибуля;

– 5 зубчиків часнику;

– 1 ст. л солі;

– 1 ст. л меленого перцю;

– 2 ст. л оливкової олії;

– 4 склянки курячого бульйону;

– 0,5 кг картоплі;

– 1,5 склянки заморожених ядер кукурудзи;

– 1 пучок кінзи;

– 1 пучок зеленої цибулі;

– 2 ст. л сушеного орегано;

– 2 авокадо;

– 1/2 склянки сметани 15-20% або крем-сиру;

– 1/2 склянки подрібненого листя кінзи;

– 2 ст. л каперсів.

Для приготування супу ретельно помийте курятину, почистіть цибулю, часник, наріжте скибочками. Викладіть курятину в скляний або керамічний посуд, додайте сіль, перець, цибулю, часник, поставте в холодильник на 8-24 години для маринування. Розігрійте у каструлі (4 літри) на середньому вогні оливкову олію, викладіть курятину з маринадом обсмажте кожну сторону, приблизно 6 хвилин, доведіть суміш до кипіння, зменшіть вогонь, тушкуйте 30 хвилин до готовності. Викладіть курятину на окрему тарілку, бульйон відставте. Зніміть шкірку, м’ясо відокреміть від кісток, наріжте скибочками. Заздалегідь розморозьте кукурудзу. Помийте, почистіть зелену цибулю, кінзу, подрібніть ножем. Помийте, почистіть картоплю. У каструлю з бульйоном додайте картоплю, кукурудзу, кінзу, зелену цибулю, орегано, тушкуйте 20 хвилин до готовності. Помийте, почистіть авокадо від шкірки, кісточки, наріжте скибочками. Каперси подрібніть ножем. Викладіть суп на тарілку, додайте сметани, каперсів, задекоруйте листям кінзи та скибочками авокадо. Смачного.

Рецепт супу "Ахіако" від Ектора Хіменеса-Браво: