Колумбійський суп Ахіако з курочкою та авокадо: смачний рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
Після новорічного святкування, важких страв з великою кількістю майонезу Ектор Хіменес-Браво пропонує приготувати суп.
Відомий шеф-кухар, ресторатор Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом супу зі своїми шанувальниками у інстаграм. Національна страва Колумбії – суп "Ахіако" готують з картоплею, курятиною та кукурудзою, який ви легко можете приготувати вдома.
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Суп "Ахіако"
- Для приготування супу ретельно помийте курятину, почистіть цибулю, часник, наріжте скибочками. Викладіть курятину в скляний або керамічний посуд, додайте сіль, перець, цибулю, часник, поставте в холодильник на 8-24 години для маринування.
- Розігрійте у каструлі (4 літри) на середньому вогні оливкову олію, викладіть курятину з маринадом обсмажте кожну сторону, приблизно 6 хвилин, доведіть суміш до кипіння, зменшіть вогонь, тушкуйте 30 хвилин до готовності.
- Викладіть курятину на окрему тарілку, бульйон відставте. Зніміть шкірку, м’ясо відокреміть від кісток, наріжте скибочками.
- Заздалегідь розморозьте кукурудзу. Помийте, почистіть зелену цибулю, кінзу, подрібніть ножем.
- Помийте, почистіть картоплю. У каструлю з бульйоном додайте картоплю, кукурудзу, кінзу, зелену цибулю, орегано, тушкуйте 20 хвилин до готовності.
- Помийте, почистіть авокадо від шкірки, кісточки, наріжте скибочками. Каперси подрібніть ножем.
- Викладіть суп на тарілку, додайте сметани, каперсів, задекоруйте листям кінзи та скибочками авокадо. Смачного.
Рецепт супу "Ахіако" від Ектора Хіменеса-Браво:
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