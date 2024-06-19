Даже стерилизовать не надо: простой рецепт компота из черешни на зиму
19 июня 2024, 18:36Читати новину українською
Источник:Obozrevatel
Начался сезон черешни, поэтому пришло время первой консервации. Попробуйте воспользоваться этим рецептом, чтобы приготовить необычайно вкусный компот.
Этот рецепт не требует стерилизации. Он всегда удается.
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Компот из черешен без стерилизации
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 200 граммов сахара;
– 400 граммов черешен;
– 1,5 литра воды.
Приготовление:
- Черешню переберите и помойте. Уберите хвостики, но косточки не вынимайте.
- Положите черешни в чистую сухую банку. Добавьте стакан сахара.
- Залейте в банку кипяток. Сразу же закройте банку металлической крышкой.
- Закрытую банку переверните вниз крышкой и накройте чем-то теплым. Оставьте банку остывать в перевернутом положении.
- После остывания перенесите банку для хранения в темное прохладное место.