Цей рецепт не вимагає стерилізації. Він завжди вдається.

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Компот з черешень без стерилізації

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Черешню переберіть та помийте. Приберіть хвостики, але кісточки не виймайте.
  2. Покладіть черешні в чисту суху банку. Додайте склянку цукру.
  3. Залийте в банку окріп. Відразу ж закрийте банку металевою кришкою.
  4. Закриту банку переверніть донизу кришкою і накрийте чимось теплим. Залиште банку остигати в перевернутому положенні.
  5. Після остигання перенесіть банку для зберігання в темне прохолодне місце.