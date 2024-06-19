Цей рецепт не вимагає стерилізації. Він завжди вдається.
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Компот з черешень без стерилізації
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Черешню переберіть та помийте. Приберіть хвостики, але кісточки не виймайте.
- Покладіть черешні в чисту суху банку. Додайте склянку цукру.
- Залийте в банку окріп. Відразу ж закрийте банку металевою кришкою.
- Закриту банку переверніть донизу кришкою і накрийте чимось теплим. Залиште банку остигати в перевернутому положенні.
- Після остигання перенесіть банку для зберігання в темне прохолодне місце.