Этот рецепт не требует стерилизации. Он всегда удается.

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Компот из черешен без стерилизации

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов сахара;

– 400 граммов черешен;

– 1,5 литра воды.

Приготовление:

Черешню переберите и помойте. Уберите хвостики, но косточки не вынимайте. Положите черешни в чистую сухую банку. Добавьте стакан сахара. Залейте в банку кипяток. Сразу же закройте банку металлической крышкой. Закрытую банку переверните вниз крышкой и накройте чем-то теплым. Оставьте банку остывать в перевернутом положении. После остывания перенесите банку для хранения в темное прохладное место.

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