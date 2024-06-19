Этот рецепт не требует стерилизации. Он всегда удается.
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Компот из черешен без стерилизации
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Черешню переберите и помойте. Уберите хвостики, но косточки не вынимайте.
- Положите черешни в чистую сухую банку. Добавьте стакан сахара.
- Залейте в банку кипяток. Сразу же закройте банку металлической крышкой.
- Закрытую банку переверните вниз крышкой и накройте чем-то теплым. Оставьте банку остывать в перевернутом положении.
- После остывания перенесите банку для хранения в темное прохладное место.