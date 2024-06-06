Ваши родные будут в восторге: самый простой рецепт компота из черешен на зиму
6 июня 2024, 19:00Читати новину українською
Источник:СТБ
Пока продолжается сезон черешни, стоит сохранить немного вкуса лета на зиму. Приготовьте вкусный компот по этому рецепту.
Такой компот можно пить уже на следующий день. Он точно понравится вашим родным.
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Компот из черешни на зиму
- Время: 50 минут
- Порций: 10
– 1,5 килограмма черешни;
– 350 граммов сахара;
– 2,5 литра.
Приготовление:
- Черешню переберите и очистьте от листьев и плодоножек.
- В эмалированной кастрюле сварите сироп из сахара и воды.
- Банки простерилизуйте. Затем наполните их черешней до плечиков и залейте ягоды приготовленным сахарным сиропом доверху.
- Банки с ягодами и сиропом поместите в широкую кастрюлю с горячей водой и прикройте крышками.
- Пастеризуйте компот при 80 градусах в течение 30 минут. Затем достаньте банки из воды и герметично закатайте.
- Переверните банки с компотом вверх дном и дайте остыть в таком положении. Храните в прохладном темном месте.