Такий компот можна пити вже на наступний день. Він точно стподобається вашим рідним.

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Компот з черешні на зиму

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма черешні;

– 350 грамів цукру;

– 2,5 літра води.

Приготування:

Черешню переберіть та очистьте від листя і плодоніжок. В емальованій каструлі зваріть сироп із цукру і води. Банки простерилізуйте. Потім наповніть їх черешнею до плечиків і залийте ягоди приготованим цукровим сиропом доверху. Банки з ягодами і сиропом помістіть у широку каструлю з гарячою водою і прикрийте кришками. Пастеризуйте компот при 80 градусах протягом 30 хвилин. Потім дістаньте банки з води і герметично закатайте. Переверніть банки з компотом догори дном і дайте охолонути у такому положенні. Зберігайте у прохолодному темному місці.

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