Такий компот можна пити вже на наступний день. Він точно стподобається вашим рідним.
Варто спробувати Не просто консервація, а витвір мистецтва: готуємо полуничне мохіто у банках
Компот з черешні на зиму
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 10
Приготування:
- Черешню переберіть та очистьте від листя і плодоніжок.
- В емальованій каструлі зваріть сироп із цукру і води.
- Банки простерилізуйте. Потім наповніть їх черешнею до плечиків і залийте ягоди приготованим цукровим сиропом доверху.
- Банки з ягодами і сиропом помістіть у широку каструлю з гарячою водою і прикрийте кришками.
- Пастеризуйте компот при 80 градусах протягом 30 хвилин. Потім дістаньте банки з води і герметично закатайте.
- Переверніть банки з компотом догори дном і дайте охолонути у такому положенні. Зберігайте у прохолодному темному місці.