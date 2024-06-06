Такий компот можна пити вже на наступний день. Він точно стподобається вашим рідним.

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Компот з черешні на зиму

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 10

Приготування:

  1. Черешню переберіть та очистьте від листя і плодоніжок.
  2. В емальованій каструлі зваріть сироп із цукру і води.
  3. Банки простерилізуйте. Потім наповніть їх черешнею до плечиків і залийте ягоди приготованим цукровим сиропом доверху.
  4. Банки з ягодами і сиропом помістіть у широку каструлю з гарячою водою і прикрийте кришками.
  5. Пастеризуйте компот при 80 градусах протягом 30 хвилин. Потім дістаньте банки з води і герметично закатайте.
  6. Переверніть банки з компотом догори дном і дайте охолонути у такому положенні. Зберігайте у прохолодному темному місці.