Домашний томатный сок отличается натуральностью и богатством вкуса. Это делает его идеальным дополнением к праздничным блюдам.
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Томатный сок на зиму на зиму
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Помидоры помойте, нарежьте кусочками и выложите в кастрюлю с толстым дном.
- Добавьте к помидорам нарезанный сельдерей, доведите до кипения и снимите с огня.
- Помидоры протрите через сито, удалите семена и остатки кожицы. Снова вскипятите сок и добавьте соль по вкусу.
- Наполните горячим томатным соком бутылки или банки с откручивающейся крышкой. Они должны быть стерилизованы.
- Готовые бутылки или банки накройте одеялом и оставьте остывать.