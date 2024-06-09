Просто подарок в жаркий день: приготовьте роскошный компот из ревеня и клубники

9 июня 2024, 19:59
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Источник:

Shuba

Компот из ревеня прекрасно освежает в жару. Если добавить в него клубнику, вы получите просто фантастический вкус.

Обязательно воплотите в жизнь этот рецепт. Вам понравится!

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Компот из ревеня и клубники

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов клубники;
– 200 граммов ревеня;
– 130 граммов сахара;
– 3 литра воды.

Приготовление:

  1. В кастрюлю налейте воду и поставьте греться.
  2. Тем временем тщательно помойте клубнику и ревень. От клубники оторвите плодоножки, а ревень порежьте кусочками по 1 – 2 сантиметра.
  3. В кипящую воду положите сахар и ревень, дайте закипеть и проварите 2 минуты. Затем положите клубнику и после закипания варите еще 5 минут. Отставьте и дайте остыть при комнатной температуре.
  4. Перед подачей налейте компот в графинчик и поставьте в холодильник на 30 минут. Затем разлейте по стаканам и подавайте.
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Автор: Ольга Котів