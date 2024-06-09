Тесто готовится на кефире. Оно поразит вас своей нежностью.

Будет вкусно Даже печь не надо: готовим клубничный чизкейк за 30 минут

Вареники с черешнями

Время : 55 минут

: 55 минут Порций: 6

Ингредиенты для теста:

– 500 граммов муки;

– 250 миллилитров кефира;

– щепотка соли.

Для начинки:

– 400 граммов черешен;

– 50 граммов сахара;

– 50 граммов меда.

Приготовление:

Просейте муку, добавьте кефир, соль и замесите эластичное тесто. Оставьте на 10 минут. Черешню помойте, обсушите и уберите косточки. Посыпьте сахаром и перемешайте. Тоненько раскатайте тесто на посыпанной мукой поверхности. Стаканом вырежьте кружочки. На каждое выложите посередине начинку. Края залепите, формируя вареники. Вскипятите воду, положите вареники, доведите до кипения, осторожно перемешивая, варите 5 минут. Затем достаньте шумовкой и положите в тарелку. Подавайте с медом и сметаной.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить французские блины с клубникой и сливочным кремом.