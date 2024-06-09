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Компот з ревеню та полуниці
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- У каструлю налийте воду і поставте грітися.
- Тим часом ретельно помийте полуницю і ревінь. Від полуниці відірвіть плодоніжки, а ревінь поріжте шматочками по 1 – 2 сантиметри.
- У киплячу воду покладіть цукор і ревінь, дайте закипіти та проваріть 2 хвилини. Потім покладіть полуницю і після закипання варіть ще 5 хвилин. Відставте і дайте охолонути за кімнатної температури.
- Перед подачею налийте компот у карафку і поставте в холодильник на 30 хвилин. Потім розлийте по склянках і подавайте.