Законсервируйте вкус лета: простой рецепт фантастического компота из вишен на зиму

Консервированный компот отлично заменяет газированные напитки на праздничном столе. Попробуйте в этом году сделать его из вишен.

Такой компот готовится просто и быстро. Попробуйте, и вернетесь к этому рецепту не раз.

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Вишневый компот

Время : 1 час 35 минут

: 1 час 35 минут Порций: 4

– 3 литра воды;– 200 граммов сахара;– 250 – 300 граммов вишен.

Приготовление:

Вишню переберите и помойте. Залейте ягоды холодной водой и оставьте на 1 час. Слейте воду и подготовьте чистые, стерилизованные банки. Наполните их вишнями на треть и добавьте сахар. Поставьте кастрюлю с водой на плиту и доведите ее до кипения. Одновременно во второй кастрюльке простерилизуйте крышки. Когда вода закипела, залейте вишни в банку крутым кипятком. Затем каждую банку накройте простерилизованными крышками. С помощью закаточного ключа законсервируйте компот. Аккуратно взболтайте банку, чтобы растаял сахар. Затем переверните ее крышкой вниз и укутайте одеялом. Оставьте компот в тепле на 10 часов до полного остывания.