Законсервируйте вкус лета: простой рецепт фантастического компота из вишен на зиму
20 июня 2024, 16:35Читати новину українською
Источник:Obozrevatel
Консервированный компот отлично заменяет газированные напитки на праздничном столе. Попробуйте в этом году сделать его из вишен.
Такой компот готовится просто и быстро. Попробуйте, и вернетесь к этому рецепту не раз.
Стоит попробовать Чтобы сохранить максимум витаминов: готовим вишню на зиму в собственном соку
Вишневый компот
- Время: 1 час 35 минут
- Порций: 4
– 3 литра воды;
– 200 граммов сахара;
– 250 – 300 граммов вишен.
Приготовление:
- Вишню переберите и помойте. Залейте ягоды холодной водой и оставьте на 1 час.
- Слейте воду и подготовьте чистые, стерилизованные банки. Наполните их вишнями на треть и добавьте сахар.
- Поставьте кастрюлю с водой на плиту и доведите ее до кипения.
- Одновременно во второй кастрюльке простерилизуйте крышки.
- Когда вода закипела, залейте вишни в банку крутым кипятком. Затем каждую банку накройте простерилизованными крышками. С помощью закаточного ключа законсервируйте компот.
- Аккуратно взболтайте банку, чтобы растаял сахар. Затем переверните ее крышкой вниз и укутайте одеялом. Оставьте компот в тепле на 10 часов до полного остывания.