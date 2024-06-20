Такий компот готується просто і швидко. Спробуйте, і повернетеся до цього рецепту не раз.

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Вишневий компот

  • Час: 1 година 35 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Вишню переберіть та помийте. Залийте ягоди холодною водою і залиште на 1 годину.
  2. Злийте воду та підготуйте чисті, стерилізовані банки. Наповніть їх вишнями на третину та додайте цукор.
  3. Поставте каструлю з водою на плиту та доведіть її до кипіння.
  4. Одночасно в другій каструльці простерилізуйте кришки.
  5. Коли вода закипіла, залийте вишні в банку крутим окропом. Потім кожну банку накрийте простерилізованими кришками. За допомогою закаточного ключа законсервуйте компот.
  6. Акуратно збовтайте банку, щоб розтанув цукор. Потім переверніть її кришкою вниз і вкутайте ковдрою. Залиште компот у теплі на 10 годин до повного охолодження.