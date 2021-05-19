Ліза Глінська – відома українська кондитерка, переможниця 2 сезону кулінарного проєкту "Мастер Шеф" та суддя 1 сезону "Мастер Шеф.Професіонали".

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Дівчина зізналася на своїй інстаграм сторінці, що її частенько запитують про поновлення майстер-класів, котра Глінська активно проводила до початку пандемії. Щоб відповісти всім шанувальникам одночасно кондитерка виклала останні новини щодо майстер-класів у публікації.

Ліза Глінська вирішила відновити "живе" навчання та вже з липня цього року стартує два нових майстер-класи, які будуть проходити в Києві. Точніше один дводенний майстер-клас та десятиденний базовий курс по кондитерському мистецтві.

Записатись на навчання до кондитерки можуть всі охочі, щоправда, кількість місць обмежена – довго не роздумуйте.