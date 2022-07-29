Добавлять крыжовник в выпечку – всегда хорошая идея, ведь его кисло-сладкий вкус дарит невероятные вкусовые впечатления. Представляем проверенный рецепт вкусного варенья, которое вкусно просто замечательно – особенно в сочетании с теплым чаем, одеялом и зимним вечером.

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Рецепт варенья из крыжовника

Время: 2 часа + 16 часов

Порций: 4

Невероятный вкус / Фото beszame

Ингредиенты:

2 килограмма крыжовника;

1,8 килограмма сахара;

0,5 литра отфильтрованной воды.

Приготовление:

Тщательно промойте плоды, удалите хвостики и веточки. Засыпьте крыжовник его половиной сахара и отложите в прохладное место на 4 часа. В кастрюлю наливаем воду, добавляем оставшийся сахар, тщательно перемешиваем и кипятим, пока смесь не загустеет. Горячий сироп добавляем в крыжовник и снова нагреваем, пока фрукты не закипят. Выключаем плиту и оставляем фрукты остывать. Через 10 – 12 часов снова подогрейте варенье, чтобы оно не закипело и не пригорело. Во время нагревания постоянно удаляем шум и пену из кастрюли. Как только фрукты станут мягкими, выключите плиту. Горячее варенье разложите в тщательно вымытые и ошпаренные банки и плотно закройте. Пора пастеризовать. На дно широкой кастрюли уложите хлопчатобумажную ткань и поставьте на нее банки на небольшом расстоянии друг от друга. Посуда не должна касаться друг друга. Налейте воду в кастрюлю приблизительно на половину высоты банки. Включаем конфорку на среднюю мощность и доводим воду до кипения. На следующем этапе уменьшаем мощность и пастеризуем банки примерно 10 – 15 минут. Затем аккуратно извлеките банки из кастрюли, переверните каждую баночку вверх дном и поставьте на кухонную плиту. После охлаждения готовое варенье перенести в сухое затененное место.

Приятного аппетита!