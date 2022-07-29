Добавлять крыжовник в выпечку – всегда хорошая идея, ведь его кисло-сладкий вкус дарит невероятные вкусовые впечатления. Представляем проверенный рецепт вкусного варенья, которое вкусно просто замечательно – особенно в сочетании с теплым чаем, одеялом и зимним вечером.
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Рецепт варенья из крыжовника
Время: 2 часа + 16 часов
Порций: 4
Невероятный вкус / Фото beszame
Ингредиенты:
- 2 килограмма крыжовника;
- 1,8 килограмма сахара;
- 0,5 литра отфильтрованной воды.
Приготовление:
- Тщательно промойте плоды, удалите хвостики и веточки.
- Засыпьте крыжовник его половиной сахара и отложите в прохладное место на 4 часа.
- В кастрюлю наливаем воду, добавляем оставшийся сахар, тщательно перемешиваем и кипятим, пока смесь не загустеет.
- Горячий сироп добавляем в крыжовник и снова нагреваем, пока фрукты не закипят.
- Выключаем плиту и оставляем фрукты остывать.
- Через 10 – 12 часов снова подогрейте варенье, чтобы оно не закипело и не пригорело.
- Во время нагревания постоянно удаляем шум и пену из кастрюли.
- Как только фрукты станут мягкими, выключите плиту.
- Горячее варенье разложите в тщательно вымытые и ошпаренные банки и плотно закройте.
- Пора пастеризовать. На дно широкой кастрюли уложите хлопчатобумажную ткань и поставьте на нее банки на небольшом расстоянии друг от друга. Посуда не должна касаться друг друга. Налейте воду в кастрюлю приблизительно на половину высоты банки.
- Включаем конфорку на среднюю мощность и доводим воду до кипения.
- На следующем этапе уменьшаем мощность и пастеризуем банки примерно 10 – 15 минут.
- Затем аккуратно извлеките банки из кастрюли, переверните каждую баночку вверх дном и поставьте на кухонную плиту.
- После охлаждения готовое варенье перенести в сухое затененное место.
Приятного аппетита!