Додавати аґрус у випічку – завжди хороша ідея, адже його кисло-солодкий смак дарує неймовірні смакові враження. Представляємо перевірений рецепт смачного варення, яке смакує просто чудово – особливо в поєднанні з теплим чаєм, ковдрою та зимового вечора.

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Рецепт варення з аґрусу

Час: 2 години + 16 годин

Порцій: 4

Неймовірний смак / Фото beszame

Інгредієнти:

2 кілограми аґрусу;

1,8 кілограма цукру;

0,5 літра фільтрованої води.

Приготування:

Ретельно промийте плоди, видаліть хвостики та гілочки. Засипте аґрус його половиною цукру та відкладіть у прохолодне місце на 4 години. У каструлю наливаємо воду, додаємо решту цукру, ретельно перемішуємо і кип'ятимо, поки суміш не загусне. Гарячий сироп додаємо в аґрус і знову нагріваємо, поки фрукти не закиплять. Вимикаємо плиту і залишаємо фрукти остигати. Через 10 – 12 годин знову підігрійте варення, щоб воно не закипіло і не пригоріло. Під час нагрівання постійно видаляємо шум і піну з каструлі. Як тільки фрукти стануть м'якими, вимкніть плиту. Гаряче варення розкладіть в ретельно вимиті та ошпарені банки і щільно закрийте. Час пастеризувати. На дно широкої каструлі покладіть бавовняну тканину і поставте на неї банки на невеликій відстані один від одного. Посуд не повинна торкатися один одного. Налийте воду в каструлю приблизно на половину висоти банки. Включаємо конфорку на середню потужність і доводимо воду до кипіння. На наступному етапі зменшуємо потужність і пастеризуємо банки приблизно 10 – 15 хвилин. Потім акуратно вийміть банки з каструлі, переверніть кожну баночку догори дном і поставте на кухонну плиту. Після охолодження готове варення перенести в сухе затінене місце.

Смачного!