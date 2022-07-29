Додавати аґрус у випічку – завжди хороша ідея, адже його кисло-солодкий смак дарує неймовірні смакові враження. Представляємо перевірений рецепт смачного варення, яке смакує просто чудово – особливо в поєднанні з теплим чаєм, ковдрою та зимового вечора.
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Рецепт варення з аґрусу
Час: 2 години + 16 годин
Порцій: 4
Неймовірний смак / Фото beszame
Інгредієнти:
- 2 кілограми аґрусу;
- 1,8 кілограма цукру;
- 0,5 літра фільтрованої води.
Приготування:
- Ретельно промийте плоди, видаліть хвостики та гілочки.
- Засипте аґрус його половиною цукру та відкладіть у прохолодне місце на 4 години.
- У каструлю наливаємо воду, додаємо решту цукру, ретельно перемішуємо і кип'ятимо, поки суміш не загусне.
- Гарячий сироп додаємо в аґрус і знову нагріваємо, поки фрукти не закиплять.
- Вимикаємо плиту і залишаємо фрукти остигати.
- Через 10 – 12 годин знову підігрійте варення, щоб воно не закипіло і не пригоріло.
- Під час нагрівання постійно видаляємо шум і піну з каструлі.
- Як тільки фрукти стануть м'якими, вимкніть плиту.
- Гаряче варення розкладіть в ретельно вимиті та ошпарені банки і щільно закрийте.
- Час пастеризувати. На дно широкої каструлі покладіть бавовняну тканину і поставте на неї банки на невеликій відстані один від одного. Посуд не повинна торкатися один одного. Налийте воду в каструлю приблизно на половину висоти банки.
- Включаємо конфорку на середню потужність і доводимо воду до кипіння.
- На наступному етапі зменшуємо потужність і пастеризуємо банки приблизно 10 – 15 хвилин.
- Потім акуратно вийміть банки з каструлі, переверніть кожну баночку догори дном і поставте на кухонну плиту.
- Після охолодження готове варення перенести в сухе затінене місце.
Смачного!