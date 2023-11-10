Сладкие маринованные помидоры на зиму без стерилизации: простой рецепт, чтобы удивить домашних
10 ноября 2023, 16:07Читати новину українською
Источник:ТСН
Вкусные помидоры можно приготовить на зиму без стерилизации. Попытайтесь законсервировать их в сладком маринаде.
С этим быстрым рецептом законсервировать помидоры в сладком маринаде очень просто. Огромный список ингредиентов не требуется.
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Рецепт помидоров в сладком маринаде без стерилизации
- Время: 30 минут
- Порций: 8
– 2 килограмма помидоров;
– листья вишни, смородины;
– пучок петрушки;
– 3 гвоздики;
– 15 горошин черного перца;
– 3 лавровых листа;
– 2 лука;
– 375 граммов сахара;
– 1 столовая ложка соли;
– 100 миллилитров уксуса.
Приготовление:
- Тщательно помойте помидоры.
- Листья и специи выложите на дно чистой банки. Наполните ее помидорами.
- Залейте помидоры в банке крутым кипятком и оставьте их остыть на 15 минут.
- Когда вода охладится, слейте ее в кастрюлю, добавьте к ней соль и сахар. Доведите до кипения и добавьте уксус.
- После того как маринад закипел, залейте им банки с помидорами.
- Закройте банки крышками, после чего укутайте, чтобы они дольше остывали.