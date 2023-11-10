Сладкие маринованные помидоры на зиму без стерилизации: простой рецепт, чтобы удивить домашних

Вкусные помидоры можно приготовить на зиму без стерилизации. Попытайтесь законсервировать их в сладком маринаде.

С этим быстрым рецептом законсервировать помидоры в сладком маринаде очень просто. Огромный список ингредиентов не требуется.

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Рецепт помидоров в сладком маринаде без стерилизации

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 8

– 2 килограмма помидоров;– листья вишни, смородины;– пучок петрушки;– 3 гвоздики;– 15 горошин черного перца;– 3 лавровых листа;– 2 лука;– 375 граммов сахара;– 1 столовая ложка соли;– 100 миллилитров уксуса.

Приготовление:

Тщательно помойте помидоры. Листья и специи выложите на дно чистой банки. Наполните ее помидорами. Залейте помидоры в банке крутым кипятком и оставьте их остыть на 15 минут. Когда вода охладится, слейте ее в кастрюлю, добавьте к ней соль и сахар. Доведите до кипения и добавьте уксус. После того как маринад закипел, залейте им банки с помидорами. Закройте банки крышками, после чего укутайте, чтобы они дольше остывали.